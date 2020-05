Nuovo video del geoparco: Volaia, il cuore delle Alpi Carniche

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

In attesa di poter di nuovo esplorare in sicurezza e serenità il nostro patrimonio geologico, prosegue il viaggio virtuale nei territori del Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche. Siamo nel suo cuore transfrontaliero, rappresentato dal lago di Volaia, che azzurreggia limpido ai bordi del confine tra Austria e Italia. Il lago è protetto dai monti di Volaia, dal Capolago che vi si specchia direttamente, e da Cima Ombladet. Anche questo video, come tutta la collana, è realizzato da SentieriNatura.