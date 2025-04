Nutrienti e nutrizione della popolazione italiana, convegno di UniUd il 14 aprile

Le ultime novità sui Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia (Larn) per la popolazione italiana saranno discusse il 14 aprile all’Università di Udine. I valori, da poco aggiornati, di questi strumenti per la nutrizione saranno al centro dell’incontro “I nuovi Larn: dalla teoria alla pratica” che si terrà dalle 14, nella sala Gusmani di Palazzo Antonini (via Petracco 8, Udine).

L’evento coincide con il congresso triveneto della Società italiana di nutrizione umana (Sinu) organizzato con il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Ateneo. L’incontro è patrocinato dall’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione delle provincie di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Cosa sono i Larn

I Larn sono i valori di riferimento relativi all’energia, alle proteine, ai carboidrati, alla fibra, ai grassi, alle vitamine e ai minerali che dovrebbero essere presenti nella dieta della popolazione. Rappresentano quindi uno strumento indispensabile per chi si occupa di nutrizione nei diversi ambiti: ricerca di base e clinica, pianificazione nutrizionale, politiche sanitarie e commerciali, indicazioni salutistiche, etichettatura nutrizionale, sviluppo di nuovi alimenti e integratori alimentari.

La revisione dei Larn (la quinta) è frutto del lavoro di esperti nazionali della nutrizione provenienti da università e centri di ricerca. A questa attività hanno partecipato anche Nicoletta Pellegrini e Maria Parpinel dell’Università di Udine. Ogni dieci anni circa i Larn vengono rivisti sulla base di nuove scoperte e direttive internazionali.

Il programma

I lavori si apriranno con i saluti dei direttori dei dipartimenti di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, Edi Piasentier, e di Medicina, Leonardo Alberto Sechi. Modereranno, Nicoletta Pellegrini e Federica Fiori dell’Università di Udine, e la presidente della Commissione dell’Albo dietisti, Susanna Agostini.

I contributi scientifici

Seguiranno otto interventi utili a: presentare la nuova edizione dei Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia; fare un focus sulle proteine e su una vitamina piuttosto critica per diversi gruppi di popolazione, ovvero la B12; parlare delle applicazioni pratiche dei valori di riferimento per la dieta, dalla clinica alla salute pubblica.

“Introduzione ai nuovi Larn: cos’ è cambiato nei dieci anni dall’ultima revisione dei valori di riferimento” sarà il tema della relazione di Nicoletta Pellegrini, dell’Università di Udine, referente della sezione Triveneto della Sinu. Laura Rossi, dell’Istituto superiore di sanità, spiegherà invece gli “Aggiornamenti sui valori di riferimenti delle proteine”. Di “Vitamina B12 e i nuovi Larn” parlerà invece Luciana Baroni della Società scientifica di nutrizione vegetariana. “Aggiornamenti nel capitolo porzioni” sarà il tema cui si dedicherà Giulia Cairella dell’Asl Roma 2. Al quesito “A cosa servono i Larn: aspetti clinici” cercherà invece di rispondere Marta Tesolin del Servizio dietetico dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale. Il ruolo dei “Larn nella promozione di sani stili di vita nelle comunità” li illustrerà Manuela Mauro del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. “A cosa servono i Larn: alimentazione e sport” sarà il focus dell’intervento di Maria Parpinel dell’Università di Udine. Infine, di “Sostenibilità e Larn: il ruolo delle fonti dei nutrienti” parlerà Federica Fiori dell’Università di Udine, segretaria della sezione Triveneto della Sinu.