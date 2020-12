Occupazione dipendente nel privato: il Fvg supera i livelli pre-crisi 2008 ma è in coda nel Nord. Indagine Ires Fvg su dati Inps

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Occupazione dipendente nel privato: il Fvg supera i livelli pre-crisi 2008

Presentata la nuova indagine Ires Fvg su dati Inps. Sotto la lente questa volta l'occupazione dipendente nel privato. Secondo Ires il Fvg supera i livelli pre-crisi 2008 con le provincie di Gorizia e Trieste a fare da traino. In sostanza la regione Fvg è in ripresa, ma è in coda nel Nord. Quindi nessun merito va all'amministrazione regionale che anzi su questi dati ha solo da ragionare sulla propria incapacità evidente di incidere sul mercato del lavoro. Lo stesso dovranno fare gli imprenditori che, sempre pronti nel chiedere "ristori" ed incentivi anche quanto questi arrivano non operano sullo sviluppo ma al massimo consolidano il proprio capitale.

Nel 2019 sono stati superati i livelli pre-crisi

Nel 2019 il numero di lavoratori dipendenti nel settore privato (esclusa l’agricoltura) del Friuli Venezia Giulia ha finalmente superato i livelli del 2008. A seguito della crisi economica si erano infatti persi circa 26.000 occupati dipendenti nel settore privato; i lavoratori subordinati erano passati da una media di 297.000 unità nel 2008 a 271.000 nel 2014, registrando una variazione negativa pari a -8,7%. Il periodo successivo è stato caratterizzato da una dinamica di segno opposto che ha riportato il numero di occupati dipendenti a quasi 303.000 unità nel 2019 (5.761 in più rispetto al 2008, pari a +1,9%). Lo rileva un’indagine del ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo su dati Inps. «Bisogna comunque tenere presente – spiega Rsso – che nello stesso arco temporale si è registrato un notevole calo del lavoro indipendente (che comprende autonomi, imprenditori, liberi professionisti), pertanto il numero complessivo degli occupati in regione è ancora inferiore ai livelli del 2008».

Il risultato del Fvg è il peggiore del Nordest

Negli ultimi undici anni le altre regioni del Nordest, a differenza della nostra, evidenziano tutte incrementi significativi (in particolare il Trentino Alto Adige ha registrato la crescita più elevata in Italia, +16,8% tra 2008 e 2019); anche a livello nazionale nel complesso sono stati ampiamente superati i valori pre-crisi (+6,7%). Quella del Fvg è una delle dinamiche peggiori di tutto il Nord del Paese, solo il Piemonte mostra una variazione inferiore (+1,4%). Il confronto 2008-2019 a livello territoriale permette inoltre di osservare che nelle province di Gorizia e Trieste il saldo è decisamente positivo (le variazioni sono state rispettivamente pari a +6,7% e +9,1%); quella di Udine è tornata ai livelli pre-crisi (+0,2%), mentre quella di Pordenone presenta ancora un divario negativo (-1,9%). Queste ultime due dinamiche, pertanto, condizionano negativamente l’intero andamento regionale.

L’occupazione è cresciuta tra gli over 45

Dal 2008 a oggi in regione è cresciuta soprattutto l’occupazione femminile (+3,4% contro +0,9% di quella maschile). Anche in termini di qualifiche dei lavoratori si possono osservare degli andamenti eterogenei. La diminuzione del numero di operai, ossia di coloro che hanno mansioni strettamente produttive (-0,5%, pari a -776 unità rispetto al 2008) e di apprendisti (-1.562, -12%) è stata infatti compensata dall’aumento degli impiegati (+6.773) e dei quadri (+1.276). L’impatto negativo della crisi sulle generazioni più giovani, oltre che nel calo degli apprendisti, si può riscontrare nella forte diminuzione del numero di occupati dipendenti under 45 (circa 52.000 in meno). Si registra al contrario un consistente aumento degli over 45 (quasi 58.000 unità in più), sia come conseguenza dell’innalzamento dell’età del pensionamento, sia come effetto delle dinamiche demografiche in atto.

Sempre più part-time e lavoro a termine

L’ultimo decennio è stata anche caratterizzato da un sostenuto aumento dei rapporti di lavoro a tempo parziale, cresciuti complessivamente di oltre 22.600 unità (+40.4%), mentre l’occupazione a tempo pieno ha registrato un andamento negativo (quasi -17.000 unità, pari a -7%). L’incidenza del part time sul totale dei dipendenti è pertanto passata da poco meno del 19% all’attuale 26%, che diventa il 9,9% per i maschi e il 47,9% per le femmine. Gli uomini con un orario di lavoro ridotto sono raddoppiati (+105,9%), mentre per le donne l’incremento è stato percentualmente più contenuto (+28,8%). La diffusione del lavoro part time anche tra gli uomini indica che sempre più spesso si tratta di una condizione involontaria, determinata dall’impossibilità di trovare un’occupazione a tempo pieno, con evidenti riflessi negativi sulle retribuzioni. A partire dal 2017, comunque, dopo diversi anni di crescita, l’incidenza dell’occupazione a tempo parziale si è mantenuta costante intorno al 26%.

Inoltre, nonostante il recupero degli ultimi quattro anni, i rapporti a tempo indeterminato sono ancora 3.700 in meno rispetto al 2008 (-1,5%), mentre quelli a termine (compreso il lavoro stagionale) sono quasi 9.500 in più (+20,9%).

La crescita degli ultimi anni è stata trainata dal terziario

Nell’ultimo quinquennio l’occupazione dipendente nel settore privato extra agricolo è aumentata di oltre 31.500 unità (+11,6%) rispetto al livello minimo toccato nel 2014 (271.379 occupati nella media dell’anno). Tale crescita ha riguardato gli uomini e le donne quasi in egual misura (rispettivamente +12% e +11%) e si è concentrata nell’ambito dei servizi, in particolar modo nel settore della ristorazione che ha visto aumentare l’occupazione del 48,7% (quasi 7.000 unità in più). Il comparto manifatturiero ha mostrato un andamento positivo, ma più moderato (+6,7% tra 2014 e 2019); anche l’edilizia, dopo una lunga fase di crisi mostra una dinamica positiva (+3,4%). La recente ripresa dell’occupazione ha inoltre riguardato soprattutto la componente a tempo determinato (+38,8% tra 2014 e 2019), mentre i lavoratori a tempo indeterminato sono aumentati del 7% (in termini assoluti i due incrementi sono rispettivamente pari a +15.314 e +16.252 unità).

Fvg al quinto posto per retribuzioni medie

Se si considerano infine le retribuzioni medie annue dei lavoratori dipendenti (in termini di imponibile previdenziale), nel 2019 la nostra regione è al quinto posto con 22.874 euro, quasi 1.000 in più rispetto alla media nazionale (21.965), dopo Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. Trieste con 24.762 euro è prima tra le province in regione, seguita da Pordenone (23.313), Udine (22.222) e Gorizia (21.089). Nel contesto nazionale è ottava, dopo Milano (unica provincia a superare i 30.000 euro), Bologna, Parma, Modena, Lecco, Reggio Emilia e Varese (tutte con dei valori compresi tra 25.000 e 26.000 euro).

La fonte dei dati

I dati illustrati provengono dall’archivio amministrativo Inps delle denunce retributive mensili e riguardano il settore privato non agricolo, ad esclusione del lavoro domestico (sono inclusi anche alcuni lavoratori del settore pubblico, nei casi in cui siano soggetti al contributo per la disoccupazione; si tratta prevalentemente dei supplenti della scuola); vengono considerati i lavoratori che hanno avuto almeno un versamento contributivo per lavoro dipendente nel periodo considerato. Si tratta inoltre di medie annuali calcolate su dati mensili.

Fig. 1 – Numero di occupati dipendenti nel settore privato, FVG 2008-2019

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps. Medie annuali calcolate su dati mensili

Tab. 1 – Numero di occupati dipendenti nel settore privato, 2008-2019

2008 2019 var. ass. var. % Udine 128.030 128.330 300 0,2 Pordenone 83.222 81.640 -1.582 -1,9 Trieste 53.791 58.667 4.876 9,1 Gorizia 32.142 34.308 2.166 6,7 FVG 297.184 302.945 5.761 1,9 Trentino-Alto Adige 256.132 299.047 42.915 16,8 Veneto 1.296.573 1.385.776 89.203 6,9 Emilia-Romagna 1.153.358 1.246.980 93.622 8,1 NORDEST 3.003.247 3.234.748 231.501 7,7 ITALIA 12.472.460 13.310.060 837.600 6,7

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps. Medie annuali calcolate su dati mensili

Fig. 2 – Variazione % del numero di occupati dipendenti per regione, 2008-2019

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps. Medie annuali calcolate su dati mensili

Tab. 2 – I lavoratori dipendenti privati per SESSO, FVG 2008-2019

Sesso 2008 2019 var. ass. var. % Femmine 124.070 128.324 4.254 3,4 Maschi 173.114 174.621 1.507 0,9 TOTALE 297.184 302.945 5.761 1,9

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps. Medie annuali calcolate su dati mensili

Tab. 3 – I lavoratori dipendenti privati per QUALIFICA, FVG 2008-2019

Qualifica 2008 2019 var. ass. var. % Dirigenti 1.903 1.844 -59 -3,1 Quadri 6.939 8.215 1.276 18,4 Impiegati 108.821 115.594 6.773 6,2 Operai 166.233 165.457 -776 -0,5 Apprendisti 13.019 11.457 -1.562 -12,0 Altre qualifiche 270 377 107 39,6 TOTALE 297.184 302.945 5.761 1,9

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps. Medie annuali calcolate su dati mensili

Tab. 4 – I lavoratori dipendenti privati per CLASSE DI ETÀ, FVG 2008-2019

Classe di età 2008 2019 var. ass. var. % < 45 anni 206.940 155.019 -51.921 -25,1 ≥ 45 anni 90.244 147.926 57.682 63,9 TOTALE 297.184 302.945 5.761 1,9

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps. Medie annuali calcolate su dati mensili

Fig. 3 – I lavoratori dipendenti privati per CLASSE DI ETÀ, FVG 2008-2019

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps. Medie annuali calcolate su dati mensili

Tab. 5 – I lavoratori dipendenti privati per SESSO e ORARIO DI LAVORO, FVG 2008-2019

Sesso Orario di lavoro 2008 2019 var. ass. var. % FEMMINE Tempo pieno 76.360 66.857 -9.503 -12,4 Tempo parziale 47.710 61.467 13.757 28,8 Totale 124.070 128.324 4.254 3,4 % part time 38,5 47,9 MASCHI Tempo pieno 164.695 157.287 -7.408 -4,5 Tempo parziale 8.419 17.334 8.915 105,9 Totale 173.114 174.621 1.507 0,9 % part time 4,9 9,9 TOTALE Tempo pieno 241.055 224.144 -16.911 -7,0 Tempo parziale 56.129 78.801 22.672 40,4 Totale 297.184 302.945 5.761 1,9 % part time 18,9 26,0

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps. Medie annuali calcolate su dati mensili

Fig. 4 – Incidenza % DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE sul totale dei dipendenti, FVG dati mensili 2008-2019

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps

Tab. 6 – I lavoratori dipendenti privati per TIPOLOGIA CONTRATTUALE, FVG 2008-2019

Tipologia 2008 2019 var. ass. var. % Tempo determinato 45.269 54.748 9.479 20,9 Tempo indeterminato 251.915 248.197 -3.718 -1,5 TOTALE 297.184 302.945 5.761 1,9

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps. Medie annuali calcolate su dati mensili

Tab. 7 – I lavoratori dipendenti privati per SETTORE, FVG 2014-2019

2014 2019 var. ass. var. % Industria 100.235 106.979 6.744 6,7 Costruzioni 15.070 15.578 508 3,4 Commercio 38.464 40.094 1.630 4,2 Servizi di ristorazione 14.352 21.346 6.994 48,7 Altri servizi 103.258 118.948 15.690 15,2 TOTALE 271.379 302.945 31.566 11,6

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps. Medie annuali calcolate su dati mensili

Tab. 8 – I lavoratori dipendenti privati per SESSO e TIPOLOGIA CONTRATTUALE, FVG 2014-2019

Sesso Tipologia 2014 2019 var. ass. var. % FEMMINE T. determinato 18.324 25.589 7.265 39,6 T. indeterminato 97.158 102.735 5.577 5,7 Totale 115.482 128.324 12.842 11,1 MASCHI T. determinato 21.111 29.160 8.049 38,1 T. indeterminato 134.787 145.462 10.675 7,9 Totale 155.898 174.621 18.723 12,0 TOTALE T. determinato 39.434 54.748 15.314 38,8 T. indeterminato 231.945 248.197 16.252 7,0 Totale 271.379 302.945 31.566 11,6

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps. Medie annuali calcolate su dati mensili

Fig. 5 – Retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti per regione, 2019

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps

Fig. 6 – Retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti, prime 10 province 2019

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Inps