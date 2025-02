Oggi a Gorizia presentazione del progetto Ponte a NordEst / Bollani All Stars Band, presso il Centro culturale Lojze Bratuž

Oggi – domenica 16 febbraio, alle ore 15, si terrà l’incontro di presentazione del progetto Ponte a NordEst / Bollani All Stars Band, presso il Centro culturale Lojze Bratuž di Gorizia (viale XX settembre 85). Abbiamo avuto da pochissimo notizia da parte della band che (nonostante i ritmi molto serrati cui i musicisti sono stati costretti in questi giorni) riusciranno a intervenire all’incontro: Stefano Bollani genio assoluto della tastiera, pianista tra i più eclettici e vulcanici che la storia del jazz conosca, leader del progetto goriziano/Triestino.

Roberto Gatto colosso della batteria che dagli anni Ottanta suona al fianco dei maggiori “mostri sacri” italiani, europei ed americani;

Ares Tavolazzi contrabbassista che da decenni colora il tempo dei più significativi progetti culturali tra rock, progressive, jazz, canzone d’autore.

Gli artisti dialogheranno con il direttore artistico, Giancarlo Velliscig, per raccontare la genesi del progetto, l’esperienza della residenza goriziana e la sua essenza nell’ambito della capitale europea della Cultura e il percorso che conduce all’atteso concerto a Trieste.

In sala anche i musicisti dei gruppi (uno italiano, l’altro sloveno) che si esibiranno al mattino e al pomeriggio al Bratuž, per restituire l’atmosfera transfrontaliera delle giornate di GO! 2025

Ponte a NordEst, curato dall’Associazione Culturale Euritmica nell’ambito del calendario di GO!2025 e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è un progetto che per la prima volta unisce i massimi esponenti che la scena jazz italiana ha espresso – e continua a esprimere – da oltre cinquant’anni.

La Bollani All Stars Band è composta da Stefano Bollani – leader del gruppo – con Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto; e i giovani Frida Magoni Bollani, Matteo Mancuso e Christian Mascetta.

Il programma degli ultimi giorni:

Gorizia Sabato 15 febbraio,

ore 21.30 Circolo Arci Gong (via delle Monache, 10/A) Notte Blues per Mauro e Giuliano Claudio Cojaniz | pianoforte Oriano Ferini | armonica

Domenica 16 febbraio

Centro culturale Lojze Bratuž (viale XX settembre, 85) ore 12 – My Name is Nina – A portrait of Nina Simone Graziella Vendramin | voce, percussioni Valerio Marchi | voce narrante

Alessandro Scolz | pianoforte, tastiere Alessandro Turchet | contrabbasso Emanuel Donadelli | batteria Produzione Euritmica Storia di un’artista combattente, tra musica e racconto

ore 16 – Ponte a NordEst – Kombo: Pogum pogumnih (Audaci Coraggiosi) Un ensemble di giovani strumentisti sloveni, capitanati dallo storico leader del movimento jazzistico sloveno.

Zlatko Kaučič | music, conduction (Nova Gorica-SLO) Žiga Ipavec | drums, percussion, electronics (Nova Gorica-SLO) Robi Erzetič | drums, percussion, electronics (Nova Gorica-SLO) Tomi Novak | drums, percussion, electronics (Nova Gorica-SLO) Timi Vremece | bass (Nova Gorica-SLO) Anton Lorenzutti | e-guitar (Gorizia-I) Jan Jarnie | guitar (Nova Gorica-SLO)

Jure Borisič | alto saxophone, clarinet (Nova Gorica-SLO) Francesco Ivone | trumpet (Gorizia-I) Ivan Pilat | baritone saxophone (Gorizia-I)

TRIESTE

Lunedì 17 febbraio, ore 20.45 Politeama Rossetti

STEFANO BOLLANI ALL STARS

Stefano Bollani, Enrico Rava, Paolo Fresu, Antonello Salis, Daniele Sepe, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto Ospiti: Frida Magoni Bollani, Matteo Mancuso, Christian Mascetta

Per la prima volta insieme sullo stesso palcoscenico, per un concerto esclusivo, risultato della residenza goriziana, alcuni tra i migliori artisti jazz dello scenario internazionale.

Ospiti tre fra i più significativi giovani talenti.