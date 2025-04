Oggi a Grado il ciak del film “ Uncomfortable Beings” , nuovo progetto della regista slovena Maja Križnik

Hanno preso il via in Friuli Venezia Giulia le riprese del film “ Uncomfortable Beings” , nuovo progetto della regista slovena Maja Križnik, prodotto da Incipit Film (Italia) e December (Slovenia) . La produzione gode del contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG .

Il film è un dramma familiare interamente girato in lingua slovena. Le riprese iniziano oggi, lunedì 7 aprile, a Gorizia , dove la troupe lavorerà per 11 giorni, per poi proseguire il 18 e 19 maggio nella città di Grado , in location che esprimono con forza il paesaggio e l’identità del territorio regionale.

SINOSSI BREVE

Dopo la morte del padre, l’EMA sta vendendo la casa di famiglia. Nonostante le sue due sorelle siano prodighe di consigli, la aiutano molto poco e faticano a trovare un accordo sulla destinazione degli oggetti rimasti in casa.

Nel mezzo di tutto ciò, a una delle sorelle, madre di tre figli, viene diagnosticato il cancro ovarico. Ema, senza figli per scelta, si assume la responsabilità di prendersi cura dei nipoti, e si avvicina sempre più alla famiglia della sorella, allontanandosi dal proprio compagno.

Nel frattempo, il compagno di Ema le confessa di avere dei ripensamenti sulla decisione di non avere figli, facendole mettere in discussione tutta la sua scelta di vita. Ema entra in una profonda crisi personale, si sente sbagliata e si sforza per essere ciò che non è. Ma alla fine di un percorso di elaborazione fatto di litigi e incomprensioni, ritrova finalmente un rapporto sincero con le sorelle e con il suo compagno.

BIO REGISTRAZIONE

Maja Križnik è una regista e sceneggiatrice slovena, attiva nella narrazione di storie intime e profondamente umane. Uncomfortable Beings è il suo primo lungometraggio, sviluppato dopo una serie di cortometraggi e lavori di ricerca audiovisiva realizzati tra Slovenia e Italia. Il film affronta con sensibilità i temi dell’identità femminile, dei legami familiari e del ruolo sociale delle donne nella società contemporanea.