Oggi a Pordenone Miki Biasion racconta Cesare Fiorio, il re dei motori

Il re dei motori: in pista, nei rally, in mare. Cesare Fiorio, il grande manager automobilistico sportivo, sarà raccontato dal figlio Cristiano, responsabile marketing, communications e progetti strategici dell’Alfa Romeo, e Miki Biasion, pluricampione mondiale di rally, lunedì 24 febbraio, alle 12, a Pordenone, nell’auditorium del campus dell’Università di Udine (via Prasecco 3/a).

L’incontro sarà introdotto da Cristiana Compagno, già rettrice dell’Ateneo friulano, e moderato da Francesco Raggiotto, docente di marketing del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine.

L’appuntamento prende spunto dal libro “Cesare Fiorio. Stratosferico” (Piemme) in cui Cristiano Fiorio parla del padre intrecciando il racconto imprenditoriale al ritratto intimo. Una storia di passione e talento, un omaggio a una straordinaria avventura sportiva e manageriale che ha fatto il giro del mondo.

«L’evento è un’ulteriore opportunità di approfondimento per i nostri studenti – spiega la coordinatrice dei corsi di laurea in Banca e finanza, Enrica Bolognesi –, a conferma di come nei corsi di laurea in Banca e Finanza i nostri studenti possono avere costantemente accesso a occasioni uniche di riflessione su una molteplicità di temi importanti dell’attualità».

Per Francesco Raggiotto «è un incontro importante che ci permetterà, con due ospiti di eccezione, di ripercorrere non solo una bellissima pagina di sport, ma anche di una importante fase industriale del nostro Paese».

L’incontro rientra nel ciclo “Non solo finanza” organizzato dai corsi di laurea e laurea magistrale in Banca e finanza con sede nel capoluogo della Destra Tagliamento. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Consorzio universitario di Pordenone e il sostegno della Bcc Pordenonese e Monsile.