Oggi a Socchieve confronto sulle lotte per l’Acqua

Presso il Centro Culturale di Socchieve, si terrà questo pomeriggio, a partire dalle ore 18, il confronto “BOLIVIA, FRIULI: I GUERRIERI DELL’ACQUA”, organizzato dal Ce.V.I. nell’ambito del Festival Vicino/Lontano, che si chiuderà domani ad Udine.

L’iniziativa, a cura del Ce.V.I., in collaborazione con il Comitato “Gian Francesco da Tolmezzo” di Socchieve, il circolo Legambiente della Carnia-Val Canale-Canal del Ferro e con il patrocinio del Comune di Socchieve, è, come già accennato, inserita nel programma di VICINO/LONTANO, la manifestazione dedicata a Tiziano Terzani che si chiuderà domani ad Udine.

Protagonisti del confronto tra diverse esperienze saranno:

– OSCAR OLIVERA, attivista ed ex sindacalista, noto a livello internazionale per aver guidato la storica “guerra dell’acqua” di Cochabamba nel 2000, che impedì la privatizzazione dell’acqua e sancì il fondamentale diritto umano di libero accesso a questa risorsa. Fondatore e coordinatore di “Fundacion Abril”, ha una lunga esperienza di lotta sociale e politica non violenta in Bolivia, per la quale ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti.

– NELLY PEREZ COSTANA, laureata in Comunicazione Sociale e Giornalismo è impegnata nella valorizzazione dei saperi del popolo indigeno quechua in Bolivia e sta dando un importante contributo al rafforzamento delle reti comunitarie nelle organizzazioni contadine ed indigene.

– FRANCESCHINO BARAZZUTTI, già Sindaco di Cavazzo Carnico dal 1977 al 1995 e Presidente dell’Associazione Sindaci della Ricostruzione, è stato Consigliere Regionale dal 1978 al 1983 ed in seguito Presidente del Consorzio dei Comuni del B.I.M. Tagliamento. Fondatore del Comitato Popolare per la Tutela delle Acque del Bacino Montano del Tagliamento, continua ad essere un punto di riferimento delle lotte in difesa dell’ambiente e della montagna.