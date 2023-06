Oggi a Spilimbergo assemblea pubblica per “Salute del Territorio contro il progetto di un nuovo inceneritore”

Un no al nuovo inceneritore di rifiuti speciali e pericolosi a Spilimbergo arriva da un comitato locale che ha indetto una “Assemblea per la Salute del Territorio” per questa sera Martedi’ 13 giugno alle ore 20:30 presso la Sala Superiore dell’Albergo Michielini, Viale Barbacane 3. “Ci troviamo, si legge in una nota di convocazione per informare ed attivarci contro la costruzione di un nuovo inceneritore di rifiuti speciali e pericolosi a Tauriano di Spilimbergo (PN).

L’azienda EcoMistral Srl – EcoEridania ha depositato in regione il progetto per l’annunciato nuovo impianto di incenerimento di rifiuti speciali e pericolosi, ospedalieri a rischio infezione, industriali tossici. Secondo il cronoprogramma pubblicato i lavori dovrebbero già iniziare a fine anno. La creazione di questa seconda struttura, grande tre volte la già esistente azienda insalubre, rappresenta una minaccia per l’intero territorio spilimberghese e per la salute delle persone che lo abitano. Il tempo per fermare questo progetto e lottare per un futuro migliore è poco, il momento di agire, si chiude la nota, è adesso!”