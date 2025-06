Oggi ad Ampezzo, inaugurazione del nuovo percorso “10mila passi di salute”

Oggi alle 16, ad Ampezzo, si terrà l’inaugurazione del percorso “Gir di Laucjit: tra natura arte e paesaggi” in attuazione del progetto “FVG IN MOVIMENTO. Il ritrovo sarà vicino al nuovo cartellone del progetto FVG IN MOVIMENTO, in piazza Zona libera 1944. L’iniziativa è organizzata Federsanità ANCI FVG in collaborazione con il Comune di Ampezzo.

Il programma prevede i saluti del sindaco, Michele Benedetti; di Giuseppe Napoli, presidente Federsanità ANCI FVG; della rappresentante di Federfarma FVG Francesca Siega, insieme a Luca De Prato per la farmacia di Ampezzo. Seguiranno le presentazioni dei risultati del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10.000 passi di salute” (2019 -2025) che attua il “Piano regionale della prevenzione – Comunità attive”. Interverranno Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale Federsanità ANCI FVG e Laura Pagani del Dipartimento Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine. La presentazione del percorso “Gir di Laucjit: tra natura arte e paesaggi” sarà affidata ad Anna Maria Pasquali, consigliera comunale di Ampezzo con delega alla sanità e al sociale.

Il progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute” (2019-2025), al quale attualmente aderiscono ben 132 Comuni (sul totale 215) per 118 percorsi in tutta la Regione, è sostenuto dalla Regione FVG – Direzione centrale Salute- coordinato da Federsanità ANCI FVG e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche UNIUD e PromoTurismo FVG e tutti i Comuni che hanno aderito è molto apprezzato anche a livello nazionale. Oltre a fornire piacevoli occasioni per camminare in gruppo e scoprire le bellezze del territorio e dei suggestivi borghi, di cui Ampezzo è un eccellente esempio, si propone di promuovere e far nascere nuovi “Gruppi di cammino” (e valorizzare quelli esistenti), che sono invitati a segnalare le loro iniziative tramite mail al portale Invecchiamento attivo FVG https://invecchiamentoattivo.regione.fvg.it/it/

Il percorso “ Gir di Laucjit: tra natura arte e paesaggi ” parte dal centro di Ampezzo, in cui si trova Palazzo Unfer, che ospita la pinacoteca Davanzo e il museo geologico della Carnia. Si prosegue costeggiando i principali impianti sportivi di Ampezzo in un percorso che offre panorami e vedute. Sulla sinistra, si apre il percorso “Plan dei Cjavai”. L’itinerario è su strada forestale che poi si ricongiunge con via Laucjit, superando il torrente Teria e arrivando alla piscina naturale detta “Pociòn”. Proseguendo il “Gîr di Laucjit” si continua in salita, verso Ampezzo e si imbocca via Brazzoletta, dove si trovano caratteristiche case con architettura tipica del luogo. L’itinerario termina sul lato posteriore di Palazzo Unfer che si affaccia nuovamente sul punto di partenza. L’intero percorso presenta aree di sosta con comode panchine..

Per informazioni e aggiornamenti sul progetto e su tutti i percorsi https://federsanita.anci.fvg.it/progetti