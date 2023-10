Oggi discussione in VI e III Commissione del Consiglio regionale per le parti di competenza del DDL 8 “Misure finanziarie multisettoriali”.

“Oggi in VI Commissione del Consiglio regionale sono stato discussi gli articoli relativi a scuola, università immigrazione e sanità. Come Open Sinistra FVG abbiamo espresso parere negativo.

Giudichiamo inaccettabile che in un assestamento di oltre 340 milioni, all’università e alla scuola vadano solamente 360.000 euro. Ben altro ci vorrebbe per rendere più accessibili e competitive le nostre università per i nostri giovani e le loro famiglie. E stupisce inoltre che dopo tanti altisonanti annunci i fondi per i progetti innovativi sull’idrogeno slittino di un anno. In tema di immigrazione nulla viene proposto per alleggerire le situazioni di disagio per i migranti e i residenti a Gradisca e a Pordenone. Pochissime risorse basterebbero a non obbligare a tale abbruttimento materiale e spirituale le nostre comunità. Invece c’è solo indifferenza

Infine, in III Commissione, abbiamo nuovamente visto transitare 60 milioni verso le aziende sanitarie ma ci chiediamo se siano diventate un “buco nero finanziario” visto che i servizi non sembrano venire più erogati con i tempi che sarebbero necessari.” Così si è espresso Furio Honsell consigliere regionale di Open Sinistra FVG.