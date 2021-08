Oggi il concerto dei Funkasin a Piancavallo, chiude in bellezza il festival Polinote Musica in città, firmato Bearzatti

Verrà recuperato oggi (domenica 8 agosto) alle 14.30 a Piancavallo (in collaborazione la Genzianella e Associazione Creativamente kilometrozero) il concerto della Funkasin Street Ban, saltato domenica scorsa a causa del maltempo. Sarà dunque questo spettacolo musicale dinamico, itinerante, energico e coinvolgente, che fonde funk con pop, disco e rock, a chiudere “col botto”, il festival Polinote Musica in città, firmato Francesco Bearzatti, che lo ha pensato come “un festival trasversale, di respiro internazionale, che raccoglie e intreccia diversi generi musicali, proposte innovative e coinvolgenti, intrecciando dimensione sociale, culturale ed esperienza emotiva alla passione per la musica”.

La marching band formata da 18 elementi, col suo spettacolo itinerante e coreografico, è letteralmente irresistibile, dando vita a una performance carica di energia.

Funkasin Street Band è un progetto che rispetta la tradizione della musica di strada ma allo stesso tempo rivolge uno sguardo al futuro, proponendo molteplici innovazioni: dalla formazione, composta da strumenti a fiato e percussioni, allo spettacolo itinerante e senza sosta che percorre strade e palchi come una vera e propria Street Parade, al repertorio che propone una moltitudine di brani dei più disparati generi e artisti, completamente rivisitati in chiave Funkasin. La travolgente scaletta va dal sound di grandi pezzi del passato per arrivare alle hit del momento: dal Rock dei Black Sabbath, RATM alla Disco di Donna Summer, dal Jazz di Herbie Hancock al Funk dei Calibro 35, dallo Ska Jazz degli Skatalites al sound elettronico dei Depeche Mode e molto altro ancora. Un’attenta e ampia selezione di brani che cancella ogni limite di genere, luogo ed età.