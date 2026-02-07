Ogs: a 50 anni dal sisma del Friuli, tavola rotonda Gruppo nazionale di geofisica della terra solida

L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS e l’Università di Udine Giovedì 12 febbraio, ore 9, daranno vita ad una tavola rotonda: dal titolo “Cinquant’anni di lezioni imparate ed aspettative per il futuro per la comunità del Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida (GNGTS)” . L’evento presso l’Auditorium della Biblioteca Rizzi dell’Ateneo di Udine Via Fausto Schiavi 44 (UD)

L’evento rientra nelle attività del 44° Convegno del Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida (GNGTS) che avrà luogo a Udine dal 10 al 13 febbraio presso il Polo Scientifico dell’Università di Udine.

Il cinquantesimo anniversario del devastante terremoto del 1976 in Friuli, e delle decisioni che portarono ad un processo di ricostruzione tuttora esemplare, è lo spunto per una riflessione sull’evoluzione in questi cinquant’anni nei diversi settori che compongono il GNGTS e sulle sfide che ci aspettiamo nel futuro.

PROGRAMMA

Saluti di apertura:

Prof. Angelo Montanari (Rettore dell’Università di Udine)

Dr. Ing. Andrea Zini (Assessore alle Politiche abitative per l'Edilizia sociale, Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Protezione Civile, Sviluppo del personale e benessere organizzativo del Comune di Udine)

Dr. Riccardo Riccardi (Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

Tavola Rotonda

Introduce e coordina

Dr. Giuliana Rossi (Presidente del consorzio del GNGTS, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS)

Ne discutono:

Dr. Dario Slejko (già dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale -OGS).

Dr. Ing. Paola Pagliara (Dipartimento di Protezione Civile)

Dr. Ing. Amedeo Aristei (Direttore della Protezione Civile Regionale FVG)

Dr. Massimiliano Moscatelli (Direttore di CNR-IGAG)

Dr. Salvatore Stramondo (Direttore del Dipartimento Terremoti – INGV)

Prof. Nicola Casagli (Presidente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale -OGS)

Prof. Mauro Dolce (presidente di ReLUIS)

Dr. Davide Della Moretta (presidente della sezione italiana EAGE-SEG)

Conclude

Dr. Riccardo Riccardi (Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione civile della Regione Fvg esperto di disastri)

Il Comitato Tecnico Scientifico del GNGTS comprende l’OGS, l’INGV, il CNR, il Dipartimento della Protezione Civile, il Consorzio ReLUIS e la Sezione Italiana EAGE SEG, e coinvolge esponenti della comunità geofisica accademica italiana. Il GNGTS esprime una comunità tecnico-scientifica coesa, formata da enti di ricerca, università, associazioni scientifiche, pubbliche amministrazioni, liberi professionisti e singoli studiosi, indirizzata e attenta alle tematiche di ricerca applicata di interesse per il Paese e per la sua Protezione Civile.

Il convegno annuale del GNGTS è l’unico evento del genere in Italia, raccogliendo di norma circa 500 delegati che operano nei diversi campi della geofisica della Terra solida, con particolare attenzione alle applicazioni nel campo dell’ingegneria sismica e della gestione delle risorse idriche, energetiche e minerarie.