Oian (Avs): medici di base. Servono più posti e più borse di studio
“In un momento storico in cui c’è un disperato bisogno di giovani medici, apprendiamo che in Friuli Venezia Giulia per il Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2025/2028 sono arrivate 80 domande per soli 40 posti disponibili. È un segnale positivo, ma non basta: bisogna fare molto di più per evitare che gli aspiranti medici, durante un percorso lungo e complesso, decidano di abbandonare.” dichiara Emanuel Oian, responsabile Scuola e Università della segreteria regionale di Sinistra Italiana.
“Le borse di studio oggi ammontano a soli 800 euro mensili, la metà rispetto a quelle di altre specializzazioni: una cifra insufficiente a garantire la dignità di chi si forma in una professione strategica per la sanità regionale e nazionale. Chiediamo che vengano riparametrate almeno al doppio e che si aumentino i posti a disposizione, soprattutto in previsione di una crescita dell’attrattività del percorso. La Medicina Generale deve diventare a pieno titolo una specialità, con riconoscimento formativo e contrattuale adeguato. A questo si aggiunge il problema della cosiddetta “riforma Bernini”, che ha posticipato di soli sei mesi le selezioni per l’ingresso a Medicina, aumentando in realtà soltanto incertezza, costi e precarietà, senza mettere nuove risorse sul tavolo. Ancora una volta, come Avs denunciamo l’inganno: non si rafforza il sistema sanitario pubblico con mini-truffe e tagli agli atenei, ma con investimenti dignitosi in formazione, strutture e personale.” conclude Oian.