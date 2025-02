Oian Sinistra Italiana Fvg “Attacco alla ricerca universitaria, meno soldi per le scuole pubbliche e più soldi per sovvenzionare le scuole private”

“In Fvg, come denuncia la FLC Cgil, sono a rischio oltre 600 ricercatrici e ricercatori; dal 1 gennaio, la destra al governo ha imposto il blocco delle nuove assunzioni (la proroga agli assegni di ricerca) mettendo centinaia di persone altamente formate a rischio di lasciare il nostro paese e la nostra Regione. Di questo si sta parzialmente cercando di porre risposte in Parlamento; con la riforma Bernini sul pre-ruolo che introduce ancora più precarietà e mortificazione per chi fa ricerca e già ha condizioni contrattuali nettamente inferiori rispetto al resto d’Europa. Sappiamo inoltre che sono a centinaia gli assunti precari con fondi Pnrr che non appena finiranno le risorse europee verranno lasciati a casa se non si agisce in fretta.

Nel solidarizzare con la ricerca in lotta notiamo come le risorse per le scuole private vengano aumentate fino a 750 milioni dal ministro Valditara. Una scelta ideologica che aumenta le diseguaglianze. Meloni, Bernini e Valditara continuano a fare scelte di classe umiliando la ricerca, l’università e la scuola pubblica del nostro Paese e della nostra Regione.”

Emanuel Oian – responsabile lavoro, scuola ed università Sinistra italiana FVG