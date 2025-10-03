“Oltre 50 Osservazioni e Pareri Contrari: Il Territorio delle Valli del Natisone Si oppone al parco eolico Pulfar

La proposta di realizzazione del parco eolico Pulfar, nel cuore delle Valli del Natisone, sta suscitando un’ondata di forte opposizione da parte di cittadini, associazioni, enti locali e istituzioni regionali. Con oltre 50 osservazioni e pareri ufficiali, il territorio si schiera compatto

contro un progetto che rischia di compromettere irreversibilmente il patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale e sociale della zona. Così in una nota dei cittadini oppositori : “Un numero impressionante di osservazioni contrarie evidenzia le numerose criticità del progetto, che vanno dalla mancanza di dati affidabili sulla risorsa eolica, alle gravi lacune nelle analisi di impatto ambientale, fino alle minacce per la biodiversità, i beni culturali e la sicurezza dei cittadini”.

Tra le principali motivazioni di dissenso si segnalano:

 Impatto paesaggistico e ambientale: le pale alte oltre 200 metri altererebbero il paesaggio naturale e storico delle Valli del Natisone, compromettendo la vista panoramica e il valore culturale del territorio, anche in prossimità di siti UNESCO e aree protette come Natura 2000.

 Rischi per la biodiversità: numerosi studi e pareri tecnici evidenziano il pericolo di collisioni e mortalità di specie protette, tra cui aquile, falchi e chirotteri, oltre a rischi di inquinamento da rumore, elettromagnetico e disturbamento della fauna migratoria.

 Pericolo per il patrimonio archeologico e culturale: l’area interessata ospita grotte, siti storici e itinerari spirituali di grande valore, come il Cammino delle 44 Chiesette Votive e il Sentiero Celeste, che verrebbero gravemente compromessi dall’installazione delle turbine.

 Carenze tecniche e documentali: numerosi pareri di enti come ARPA FVG, la Soprintendenza Archeologica e il Servizio Geologico sottolineano le gravi lacune nelle analisi geologiche, sismiche, idrogeologiche e paesaggistiche, chiedendo approfondimenti e valutazioni più rigorose.

 Opposizione delle comunità locali e delle associazioni: sindaci, associazioni ambientaliste, culturali e minoranze linguistiche slovene hanno espresso unitarietà nel chiedere il rigetto del progetto, ritenuto incompatibile con le caratteristiche e le esigenze del territorio. Le autorità regionali e comunali, dopo un attento esame delle numerose criticità, hanno adottato deliberazioni ufficiali di parere contrario, sottolineando la necessità di rispettare le normative di tutela e di promuovere soluzioni energetiche sostenibili e compatibili con il patrimonio naturale e culturale. Un messaggio chiaro e forte emerge da questa mobilitazione: il Friuli Venezia Giulia, con le sue Valli del Natisone, desidera tutelare il proprio paesaggio, la biodiversità e la qualità della vita delle comunità, opponendosi a progetti che minacciano di alterare un territorio di

inestimabile valore. Invitiamo le istituzioni e i decisori politici a considerare con attenzione questa vasta e articolata opposizione, e a privilegiare soluzioni energetiche sostenibili, condivise e rispettose del patrimonio naturale e culturale del Friuli Venezia Giulia.