“Oltre le nuvole”: cento palloncini rossi in cielo per dire No alla violenza sulle donne. Studenti e istituzioni uniti a Pozzuolo del Friuli

Cento palloncini rossi si sono alzati nel cielo di Pozzuolo del Friuli in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A lanciarli sono stati gli studenti delle scuole medie durante l’iniziativa ‘Oltre le nuvole’, organizzata dall’Istituto comprensivo Don Pier Luigi Di Piazza in collaborazione con il Comune.

L’evento, carico di emozione, ha coinvolto i giovani in letture di poesie, racconti e riflessioni sul tema della violenza di genere, nel ricordo delle tante vittime che ogni anno purtroppo la cronaca ci racconta.

“Bisogna fermare i femminicidi e superare le relazioni tossiche che avvelenano la nostra società”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura e Pari Opportunità, Lavinia Piani, rivolgendosi agli studenti.

L’assessore all’Istruzione, Greta Rodaro, ha sottolineato l’importanza di educare i giovani al rispetto e alla parità: “La forza di una comunità si misura dalla sua capacità di proteggere i più vulnerabili. Dobbiamo unire le forze, come istituzioni e cittadini, per costruire un presente in cui ogni donna possa vivere libera dalla paura e rispettata per il suo valore”.

Il lancio dei palloncini, simbolo di speranza e impegno collettivo, ha chiuso un momento di condivisione che ha ricordato ai presenti l’importanza di agire contro la violenza. Come hanno ribadito gli amministratori e la dirigente scolastica dell’Istituto, Elena Venturini: “Il cambiamento parte da ciascuno di noi. È fondamentale rompere il silenzio e condannare ogni forma di sopraffazione, senza giustificazioni”.