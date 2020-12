Omicidio di Giulio Regeni in Egitto. Honsell, appoggiare le richieste dei familiari

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

La richiesta della famiglia Regeni di ritirare l'ambasciatore al Cairo va appoggiata con decisione. È infatti l'unica risposta all'ultima gravissima decisione della procura del Cairo di avvallare un depistaggio sulla tortura e omicidio di Giulio Regeni in esplicito contrasto con la decisione della procura di Roma" queste le dichiarazioni del Consigliere regionale Honsell. "Come ormai da quasi 5 anni chiediamo Verità e Giustizia su questa vicenda e quest'ultimo atto, purtroppo, va nella direzione opposta." "Interessi economici e militari - conclude Honsell - non possono lasciare indifferente un governo di un paese civile come quello italiano. I diritti umani e civili son una delle conquiste più importanti dell'umanità e non sono mai negoziabili."