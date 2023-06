Onde Mediterranee Festival – 27a edizione. Musica, letteratura, incontri e impegno sociale dal 10 al 30 luglio

È stata presentata , nella sala consiliare di palazzo Torriani di Gradisca d’Isonzo, la 27° edizione di Onde Mediterranee, concept festival tra i più importanti e consolidati del Friuli Venezia Giulia, quest’anno di scena dal 10 al 30 luglio. Ideato e organizzato da Euritmica, con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia – Cultura e Turismo, Comune di Gradisca d’Isonzo, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, BCC Staranzano e Villesse e la collaborazione di numerose associazioni del territorio, il Festival è stato premiato con la Medaglia d’Argento della Presidenza della Repubblica Italiana e rientra nel programma di avvicinamento a GO!2025 Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura.

Dopo il saluto ufficiale del sindaco, Linda Tomasinsig, l’ass. alla Cultura del Comune di Gradisca d’Isonzo, Marco Zanolla ha voluto sottolineare le finalità del progetto: “Bellezza e Resistenza, tema centrale di Lettere Mediterranee e anche del festival “dialoghi”, ben rappresenta l’indirizzo della nostra Amministrazione e vuole raccontare questo territorio in modo diverso e profondo”.

“Onde crea quegli stimoli necessari a generare qualità in questo sistema complesso e interconnessioni fra le diverse generazioni – ha sottolineato il Cav. Alberto Bergamin, presidente della Fondazione Carigo di Gorizia – Onde è un linguaggio di futuro”.

“Non ci può essere cultura senza attenzione ai diritti umani – ha affermato Paola Deffendi Regeni – l’etica e la cultura non possono scindersi per agire nella comunità. Un altro binomio inscindibile è il dialogo fra diritti umani e ambiente. Onde Mediterranee è l’esempio di come questi binomi possano agire concretamente”.

“La giornata di Giulio serve a ricordarci come questa sia una battaglia di tutti – ha dichiarato Beppe Giulietti di Articolo 21 e FNSI – una battaglia di dignità nazionale. Gli artisti che saranno con noi il 30 luglio si prendono cura degli altri e questa sarà l’occasione per lanciare un appello, a livello nazionale alla Corte Costituzionale, affinché prenda una decisione che sappia di giustizia, nel minor tempo possibile”.

Presenti, al tavolo dei relatori, anche i rappresentanti di AESON Arti della Natura, Devid Strussiat, e di Culturaglobale, Renzo Furlano, che hanno dato il loro contributo nella realizzazione del programma.

Onde Mediterranee, ormai da 27 anni, si prefigge di creare occasione di conoscenza e di scambio culturale con i paesi del Mediterraneo, e in generale con il Sud del mondo, nel segno di un’apertura alle diversità; un’esperienza unica in questo territorio, con una vasta gamma di eventi musicali, teatrali, letterari, visivi e di creatività che per il secondo anno trova casa a Gradisca d’Isonzo.

La sezione musicale di Onde Mediterranee si aprirà con una data straordinaria in Piazza Grande a Palmanova (20.07) che vedrà protagonista Nick Mason, leggendario batterista e fondatore dei Pink Floyd, nel NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS TOUR, un affascinante viaggio alle radici della mitica band.

Si proseguirà a Gradisca d’Isonzo, nell’Arena del Castello, con Carmen Consoli (27.07), che per l’occasione si esibirà in duo insieme a Marina Rei alla batteria per un concerto esplosivo; Daniele Silvestri (28.07) con il tour “Estate X”, in cui riabbraccia le sue amate chitarre elettriche, coinvolgendo il pubblico con la sua vena più rock; Niccolò Fabi (29.07)che porterà in scena “SoloTour Estate 2023″, mettendo al centro dell’attenzione il suono acustico e delicato della voce, accompagnata da chitarra e pianoforte.

La sezione di Lettere Mediterranee è stata potenziata quest’anno, grazie alla stretta collaborazione con l’associazione Culturaglobale che organizza il Festival itinerante della Conoscenza “dialoghi”; da qui sono nati 5 incontri letterari, tutti pensati con l’obiettivo di sviluppare temi di grande attualità quali: la politica (Ezio Mauro, 10.7-Nuovo Teatro Comunale), i problemi climatici (Marco Pacini, 11.07-Corte Marco d’Aviano), gli equilibri internazionali (Walter Skerk, Arduino Paniccia e Giuseppe Razza, 21.07-Corte Marco d’Aviano), l’ecosostenibilità (Leonardo Becchetti, 22.07-Corte Marco d’Aviano), i rapporti transfrontalieri (“Saggi Scelti sulla Storia, sulla Lingua e sulla Società Slovena al Confine italo-sloveno”, 26.07-Biblioteca Slovena “Damir Feigel” di Gorizia), i rapporti umani (Angelo Floramo, 27.07-Corte Marco d’Aviano).

Un appuntamento imperdibile sarà quello con Onde climatiche sul Mediterraneo (26.07-Nuovo Teatro Comunale) che nasce dalla collaborazione con AESON Arti della Natura (associazione EcoPark) e Hangar Teatri di Trieste – nel contesto di “No Time To Waste” progetto di GO!2025. Per l’occasione, lo scienziato Filippo Giorgi, premio Nobel per la Pace 2007, terrà una conferenza sui cambiamenti climatici e le loro conseguenze nei paesi del Mediterraneo.

Spazio anche alla danza e al teatro, con lo spettacolo “La bellezza della diversità. Sympósion” (22.07-Corte Marco d’Aviano) della Compagnia Bellanda, che sarà preceduto da un workshop di danza per ragazze/i dai 15 anni, e “L’uomo che piantava gli alberi” (29.07 – Giardini dell’Arena Castello), del Teatro Molino Rosenkranz.

Dal 2016 il Festival Onde Mediterranee è dedicato a Giulio Regeni e quest’anno, grazie ai volontari dell’Auser Territoriale Goriziano, la Biblioteca comunale di Gradisca d’Isonzo si trasformerà in “punto giallo” per tutta la durata del festival. Domenica 30 luglio, inoltre, la città si vestirà di giallo e ricorderà con vari appuntamenti la battaglia per la giustizia della famiglia Regeni.

Le attività prenderanno il via al mattino con “Sassolini di Verità”, un laboratorio gratuito e dedicato ai più piccoli a cura dell’Assessorato all’Educazione e Istruzione del Comune (ore 10.30-Polo culturale di Casa Maccari). Dalle 18.00 in poi, nei Giardini Arena del Castello verranno presentati i libri: “La vita ti sia lieve” di Alessandra Ballerini; “Giulio Fa Cose”, di Paola Deffendi e Claudio Regeni e la collaborazione di Alessandra Ballerini; “Fifa Nera. Fifa Blu”, di Alessandra Ballerini e illustrazioni di Lorenzo Terranera. A seguire, Camminata per la Giustizia e dalle 20.00 l’incontro “Facciamo Cose per Giulio”, assieme a Paola Deffendi e Claudio Regeni, con numerosi personaggi della vita culturale e artistica italiana. A chiudere la giornata e il Festival, il concerto dei Vallanzaska.

Nel corso del Festival, nell’area concerti dell’Arena del Castello, sarà aperto lo stand con specialità enogastronomiche curato dall’associazione culturale Arci Skianto.