Online il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Hera

Il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Hera è online, a mostrare anche quest’anno gli importanti impegni presi dalla multiutility nei confronti dei territori serviti. Il bilancio contiene i numeri delle responsabilità economica, sociale e ambientale, con un focus sugli impegni presi, i risultati conseguiti e le prospettive future sia a livello nazionale che territoriale, inclusa Udine (servita soprattutto attraverso la controllata AcegasApsAmga). La nuova edizione del Bilancio di Sostenibilità può essere consultata nella versione di 99 pagine, integrale, highlights e territoriale all’indirizzo http://bs.gruppohera.it.

Tra i più importanti parametri che risaltano nella lettura del bilancio, spicca la ricchezza distribuita sui territori che evidenzia così il ruolo del Gruppo nei Comuni serviti. A Udine è stato distribuito complessivamente nel 2019 un valore economico di 32 milioni di euro, composto da 15 milioni per stipendi ai lavoratori, 5 milioni erogati agli azionisti (dividendi) e 4 milioni destinati alla pubblica amministrazione. A tali somme si aggiungono poi le forniture acquisite da aziende locali, che nella provincia di Udine ammontano a 9 milioni di euro.

Un’importante risultato che si inserisce nell’ambito dei quasi 2 miliardi di euro totali distribuiti agli stakeholder dal Gruppo Hera.

422 milioni di euro: il contributo del Gruppo Hera agli obiettivi ONU

Nel 2019 il Mol “a valore condiviso” è stato pari a 422,5 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto allo scorso anno e corrispondente al 39% del totale, una percentuale in linea con i target del piano industriale che traguardano il Mol “a valore condiviso” al 42% nel 2023. Il Gruppo Hera si impegna infatti da sempre nella creazione di valore condiviso, attraverso la realizzazione di progetti che rispondono ai bisogni del territorio e alle sfide per il cambiamento nella direzione della sostenibilità. Tale propensione dimostrata dall’Azienda viene evidenziata nel Bilancio di Sostenibilità grazie alla quantificazione del Margine operativo lordo derivante da attività che rispondono agli obiettivi fissati dall’Agenda Onu come ad esempio garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e la pulizia del mare o incrementare il tasso globale dell’efficienza energetica.

Oltre 3,5 mila tonnellate di CO2 evitate grazie ai contratti energia 100% rinnovabile

Il Gruppo Hera dedica particolare attenzione alla riduzione dei consumi interni ed esterni. Nel primo caso il Gruppo nel 2019 ha raggiunto una riduzione del 5,1% rispetto al 2013, pari a oltre 11,7 mila tonnellate equivalenti di petrolio. In ambito esterno, l’attenzione viene rivolta ai clienti per offrire loro un ampio ventaglio di soluzioni a favore dell’efficienza energetica: tale impegno è stato apprezzato da molti clienti della provincia di Udine, come evidenziato dagli oltre 5 mila utenti che hanno scelto di beneficiare di tali soluzioni entro la fine del 2019. Inoltre, sono diverse anche le offerte a disposizione che puntano alla decarbonizzazione e utilizzo di energia 100% rinnovabile e che non impattano quindi sul cambiamento climatico: in provincia di Udine sono circa 4,8 mila i clienti che vi hanno aderito lo scorso anno. La scelta sostenibile operata dai clienti ha così permesso di evitare l’emissione di oltre 3,5 mila tonnellate di CO2.

Il 2019 ha visto, inoltre, la partenza di importanti iniziative per quanto riguarda l’uso efficiente delle risorse con iniziative come la diffusione del Diario dei consumi a un campione di circa 7,5 mila clienti residenziali nel territorio di Udine per i servizi energetici con l’obiettivo di migliorare i loro comportamenti.

A Udine e provincia l’illuminazione pubblica è sostenibile

Hera Luce, con oltre 170 comuni serviti in Italia e più di 500 mila punti luce gestiti, è il secondo operatore nazionale nell’illuminazione pubblica, con un’importante presenza a Udine e provincia. Se il centro cittadino ha infatti assistito tra il 2017 e il 2018 alla completa sostituzione dei punti luce presenti a Udine portando un risparmio energetico del 50%.

Nel 2019 il progetto di riqualificazione è stato esteso ai comuni serviti nella provincia udinese riqualificando in totale oltre 5,1 mila punti luce. I comuni coinvolti sono infatti stati Attimis, Faedis, Martignacco, Pasian di Prato e Talmassons dove i punti luce presenti sono stati sostituiti con tecnologia LED permettendo risparmi energetici fino al 60%.

Tutti i progetti di Hera Luce incarnano in pieno il concept dell’economia circolare e della sostenibilità del Gruppo Hera puntando ad obiettivi di efficienza energetica e di riduzione dell’inquinamento luminoso.

ASE per l’efficienza energetica di edifici pubblici e condomini

AcegasApsAmga Servizi Energetici (ASE), con sede a Udine, è l’azienda del Gruppo impegnata nell’efficientamento energetico degli edifici. Nel 2019 ha firmato con l’Amministrazione Regionale il contratto per la manutenzione di tutti gli immobili e gli impianti in uso agli enti locali e alle amministrazioni della Regione, frutto della vittoria di ASE (in 3 lotti su 5) nell'apposita gara bandita dalla Regione FVG, la prima sviluppata sulla nuova piattaforma eAppalti FVG. In questo modo i Comuni, le UTI, la Regione stessa e i suoi Enti, hanno l'opportunità di aderire, senza dover espletare altre procedure di gara, a un contratto a condizioni particolarmente vantaggiose, che prevede per tutti gli edifici di proprietà diversi servizi di gestione e manutenzione.

Nell’anno appena trascorso hanno già aderito oltre 20 stazioni appaltanti tra amministrazioni comunali ed enti pubblici, con conseguente ricaduta economica sul territorio. Infatti a seguito di tali adesioni ASE ha incrementato la forza lavoro della zona per migliorare il servizio ai clienti e investito circa mezzo milione di euro in forniture locali.