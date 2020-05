Open day online della Scuola superiore Uniud

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La Scuola Superiore dell’università di Udine è pronta ad accogliere i suoi futuri allievi nel tradizionale “Open day”, che, quest’anno, sarà virtuale. L’evento si svolgerà mercoledì 27 e giovedì 28 maggio: nelle due giornate sarà possibile conoscere i percorsi e le tre classi di studio, le modalità di ammissione, si potrà visitare virtualmente il palazzo di Toppo Wassermann, sede dell’istituto, e dialogare con i tutor.

L’istituto di eccellenza dell’ateneo friulano ammette, per concorso, giovani capaci, creativi e curiosi, offrendo loro i percorsi universitari organizzati dall’ateneo, integrati con corsi di approfondimento disciplinare e culturale/interdisciplinare, corsi di lingue, attività di laboratorio e seminari. Gli allievi hanno a disposizione vitto e alloggio gratuiti, oltre all’esonero dalle tasse per tutti gli anni universitari.

L’Open day inizierà online mercoledì 27 maggio alle 14.30 collegandosi alla pagina web dedicata, accessibile direttamente dalla homepage del sito dell’università di Udine all’indirizzo www.uniud.it. Il direttore della Scuola Superiore, professor Alberto Policriti, darà il benvenuto. Un video presenterà la Scuola Superiore e le testimonianze di allievi ed ex allievi.

Con il video “GiroSupe” si potrà visitare virtualmente la sede della Scuola, mentre attraverso due specifiche sezioni con video dedicati “Conosci Uniud” e “Conosci Udine” si potranno rispettivamente scoprire i servizi agli studenti, il percorso di scelta universitaria, l’intera offerta formativa di ateneo e le bellezze della città.

Alle 15 inizieranno tre dirette Instagram “A TU per Tutor” seguendo il profilo @tutoruniud. I tutor per l’area umanistica saranno online alle 15, i tutor dell’area scientifica alle 15.45, i tutor dell’area medica alle 16.30. Sarà possibile intervenire in chat per informazioni e domande.

Giovedì 28 maggio dalle 14.30 attraverso la piattaforma Microsoft Teams, si svolgeranno tre attività di approfondimento per conoscere meglio le tre classi di studio della Scuola Superiore e un momento per conoscere meglio l’offerta formativa dell’Università di Udine a cura degli operatori dell’ufficio orientamento. Per iscriversi alle iniziative è necessario compilare il form presente sulla pagina dedicata all’evento.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’ufficio Orientamento e tutorato dell’ateneo all’indirizzo cort@uniud.it o via WhatsApp al numero 335 779 4143.