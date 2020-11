Open Fvg commenta la conferenza stampa del Presidente Fedriga sulle nuove disposizioni anti Covid

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Con un comunicato stampa il Segretario regionale del Movimento politico Open Fvg, Matteo Polo, commenta la conferenza stampa del Presidente Fedriga sulle nuove disposizioni a contrasto dell'emergenza epidemiologica di questa mattina: "Ho ascoltato con attenzione la conferenza stampa in cui il Presidente Fedriga annunciava la nuova ordinanza in vigore dalla mezzanotte di oggi e ciò che più di tutto ha destato la mia preoccupazione è stata la totale mancanza di trasparenza e di dati messi a disposizione dei cittadini della nostra regione.

I Sindaci del FVG lamentano da settimane problemi legati alla tempestività e alla qualità dei dati che i dipartimenti di prevenzione comunicano loro e bene ha fatto il Sindaco di Socchieve a sottolineare con il suo intervento, la discrepanza che esiste tra i dati ufficiali e quelli ufficiosi e ad affermare che per esprimersi nel merito bisognerebbe poter conoscere meglio l’intera situazione.

Sull’ordinanza si può dire solo che è costituita perlopiù da raccomandazioni al cittadino e non da divieti e che poco o nulla aggiunge alle attuali restrizioni legate alla zona arancione. Ciò risulta strano in particolare se raffrontato alla gravità della situazione e alle affermazioni del Presidente che ci ricorda quotidianamente che “il virus va anticipato e non rincorso”. Insomma, ci si aspettavano scelte più comprensibili e supportate da una puntuale analisi della situazione epidemiologica nella nostra regione.

Parallelamente il Presidente Fedriga annuncia di aver attivato uno screening di massa che partirà con i primi 6000 tamponi e riguarderà 6 Comuni particolarmente colpiti, ma tra questi Comuni figura Castelnovo del Friuli che con 832 abitanti e vanta 5 attualmente positivi, un dato assolutamente in linea con la media regionale come ha potuto confermare in conferenza il Sindaco.

In prospettiva la Regione punta ad arrivare con questa campagna a quota 60.000 tamponi nei Comuni con un'altra incidenza di positivi. Non ci è dato sapere se saranno tamponi aggiuntivi frutto di un potenziamento della capacità del nostro sistema di processarli o se invece come temo verranno sottratti alle esigenze del resto della comunità regionale.

Una conferenza poco chiara in cui il Presidente lascia trasparire tutta la difficoltà nel gestire questa seconda ondata. Una conferenza che non mi sarei aspettato da chi ancora oggi chiede, a gran voce e da ogni canale televisivo, una maggior trasparenza al Governo. Una conferenza che desta ulteriori preoccupazioni su come Fedriga stiano gestendo questa difficile situazione."