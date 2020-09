Open Fvg: “Il mondo del lavoro è cambiato, non altrettanto la legge regionale sul lavoro”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Il mondo del lavoro è cambiato, non altrettanto la legge regionale sul lavoro, o come ama chiamarla l'Assessora Rosolen sul mercato del lavoro.

Come Open Sinistra FVG avremmo voluto un ripensamento profondo e non una manutenzione della legge regionale 18 del 2005. Chi tutelerà i lavoratori nel lavoro cosiddetto "agile" che è tale non si sa per chi? Chi cercherà di reinserire gli inattivi e come? Come sostenere i lavoratori intermittenti della cultura? Come favorire l'arrivo di lavoratori da fuori in una regione che invecchia? Queste sono alcune domande che rimangono drammaticamente aperte. Ma si deve fare in fretta come se non fosse successo nulla. Intendiamo portare emendamenti incisivi in aula, altrimenti il nostro voto sarà negativo per l'ennesima occasione persa per un dibattito sul futuro."