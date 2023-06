Open Fvg interroga, l’Assessore Roberti risponde. Gravissimo episodio di violenza presso il CPR di Gradisca

“Oggi in Consiglio Regionale ho posto l’interrogazione all’Assessore Roberti se le terribili immagini di violenze verso gli ospiti del CPR di Gradisca circolate sui social recentemente corrispondessero a verità. La risposta è stata affermativa. Come Open Sinistra FVG ritengo che quelle immagini offendano il senso di giustizia alla base del nostro stato di diritto. Questa struttura, detiene persone che hanno completamente scontato le pene detentive a cui erano state condannate, e quindi non possono essere ulteriormente detenute in attesa di rimpatrio. È una violazione dei diritti civili. Sono molto frequenti gli atti di autolesionismo e anche di suicidio al CPR di Gradisca d’Isonzo. Riteniamo che sia scandaloso che si accetti di ospitare questa struttura nel territorio della nostra Regione senza richiedere maggiore rispetto della dignità delle persone. Il Friuli Venezia Giulia non può essere la Guantanamo italiana”. Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.