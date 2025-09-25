Open Sinistra Fvg: garantire trasparenza ai cittadini in merito alle esternalizzazioni dei servizi di radiologia degli ospedali

“Suscitano preoccupazioni molto serie, le notizie, apparse oggi sui giornali, relative alle vicissitudini del mega-appalto di esternalizzazione dei servizi di radiologia dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale (ASFO). Più volte in questi mesi, abbiamo fatto degli accessi agli atti e interrogazioni per capire come mai un passaggio così epocale – in quanto l’appalto prevede la possibilità di venire esteso nel tempo e prevede oltre al personale anche l’acquisto di attrezzature e fornitura di servizi a favore dell’ospedale di Pordenone e gli ospedali di rete – non procedesse con la tempistica prevista e attraversasse anche complesse vicissitudini legali. A nostro avviso, ciò dimostrava l’illusione, di cui è vittima la dirigenza della Sanità regionale dall’Assessore ai Direttori, che le esternalizzazioni possono costituire una valida alternativa al più appropriato servizio interno interamente pubblico.

Oggi, apprendiamo che la situazione è ancora più confusa e distante da quanto era previsto nella sua programmazione, ed è ulteriormente

aggravata dalle dimissioni del responsabile del procedimento, avvenuta a iter non ancora concluso.

Intendiamo pertanto, fare una ulteriore interrogazione per rendere trasparente a tutti i cittadini questa situazione che rischia di avere

conseguenze gravi sulla qualità dei servizi e la salute dei cittadini. Ringrazio infine i Comitati Salute e sanità pubblica di Pordenone e San

Vito che tengono sempre accesi i riflettori su temi così importanti.” Così si è espresso Furio Honsell consigliere regionale di Open Sinistra

FVG, per la circoscrizione di Pordenone.