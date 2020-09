Open-Sinistra FVG propone Legge sul  Software Libero a livello regionale. Incontro pubblico mercoledì a Udine

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“La legge 134/2012 ha modificato in maniera sostanziale l'art. 68 del codice dell'amministrazione digitale introducendo nella norma l'obbligo di effettuare "analisi comparativa di soluzioni". Purtroppo, spiega in una nota Furio Honsell, si è visto anche in occasione della transizione "online" di molte amministrazioni pubbliche e scuole a seguito della pandemia, che quasi tutte hanno utilizzato software proprietario. Questo non solamente espone gli utenti a profilazioni indesiderate, ma rischia di fare perdere l'ennesima occasione di affrancarsi dai monopoli informatici, eliminando straordinarie opportunità di lavoro nel nostro paese. Per questi motivi Open-Sinistra FVG ha deciso di proporre una Legge sul Software Libero a livello regionale che possa creare posti di lavoro e faccia passare il FVG da regione che consuma software a regione che ne produce. La legge si articolerà in varie azioni per il supporto all'uso del software libero”. Proprio con lo scopo di illustrare il provvedimento al pubblico, il Gruppo consiliare regionale Misto ha organizzato un incontro pubblico dal titolo "Verso una legge sull'Open Source - Soluzioni per la didattica e la tutela della privacy dei minori" che si terrà il giorno mercoledì 23 settembre, dalle ore 16 alle ore 18, c/o l’Auditorium Comelli di Udine, Palazzo Regione FVG, in Via Cecilia Gradenigo Sabbadini 31: “Abbiamo organizzato un incontro con i rappresentanti delle scuole di Udine per promuovere soluzioni libere per le attività scolastiche e per raccogliere spunti e criticità su un tema che riteniamo vitale per l'autonomia futura dei nostri giovani" ha

dichiarato il consigliere regionale Furio Honsell (Gruppo Misto/Open-Sinistra FVG). Concludendo: “Pensiamo di presentare a breve questo Disegno di Legge sulla scorta degli spunti emersi in questo incontro, che vedrà tra i relatori uno dei padri del software libero in Italia il prof. Angelo Raffaele Meo, rappresentanti di altre amministrazioni regionali che già lo stanno promuovendo, professionisti ed operatori del settore

quali Alain Modolo, Matteo Ruffoni, Paolo Dongilli e Giorgio Favaro”.