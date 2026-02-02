Open Sinistra Fvg vota sì a norma emergenziale sui medici di base

“Oggi abbiamo espresso voto positivo alla norma emergenziale che prevede la possibilità di conferire contratti a medici in pensione da parte

delle aziende sanitarie per compensare alla drammatica carenza di medici di base dovuta agli errori di programmazione da parte dei vertici della sanità regionale. Poiché è l’ennesima proroga di una norma esistente che si prefigura possa nuovamente venire estesa, abbiamo proposto diversi emendamenti. Nello specifico il primo emendamento prevedeva di estendere automaticamente tale norma fino a quando dalle stime non ci saranno sufficienti medici giovani. Il secondo e il terzo richiedevano che gli incarichi fossero riservati a medici non pensionati da oltre cinque anni e con competenze in medicina di base e territoriale. Un’ulteriore nostra proposta riguardava la durata dei contratti, che avrebbero dovuto essere adeguati a garantire continuità assistenziale e consentire ai medici di conoscere i propri pazienti, così come la possibilità di utilizzare strutture ambulatoriali di proprietà dei professionisti. Infine, è stata proposta una clausola di valutazione per monitorare l’ampiezza del fenomeno e le tipologie contrattuali effettivamente attivate.” Così si è espresso in una nota stampa Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG. “Purtroppo – sottolinea il rappresentante di Open Sinistra FVG – questi emendamenti non sono stati nemmeno discussi. L’Assessore e la maggioranza hanno voluto mantenere una formulazione improvvisata. Noi riteniamo invece che i medici di base siano figure fondamentali della sanità territoriale della prevenzione e della medicina d’iniziativa. Non possono essere figure così semplicisticamente fungibili. Abbiamo comunque dato parere favorevole perché ciò rappresentava l’unica via d’uscita ad una situazione di deriva della sanità di base nella nostra regione, da troppi anni trascurata e poco valorizzata.”