“Operazione fiumi”: nuovo progetto di Legambiente tra Noncello e Isonzo

“Operazione fiumi” è il nuovo progetto del Circolo Legambiente “Fabiano Grizzo” di Pordenone per esplorare e conoscere i nostri corsi d’acqua attraverso escursioni, convegni, incontri e due concorsi: appuntamenti che si terranno tra ottobre e marzo del prossimo anno. Un’attenzione particolare sarà dedicata al Noncello e all’Isonzo, in vista del 2025, quando le città di Gorizia e Nova Gorica saranno Capitale europea della cultura. Il progetto è realizzato grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, con il contributo del Comune di Pordenone e con il patrocinio del Comune di San Vito al Tagliamento.

La prima iniziativa è un doppio concorso dal titolo “Acque e territorio”, in memoria di Franca Carniel, insegnante e ambientalista sanvitese, appassionata esploratrice delle rogge della sua città e delle acque della nostra regione. Due le sezioni del concorso, l’una dedicata alle studentesse e gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado del Friuli Venezia Giulia, singolarmente o in gruppo, l’altra è un concorso fotografico aperto a tutti, con l’invito a raccontare attraverso le immagini i corsi d’acqua del Friuli Venezia Giulia, anche al fine di valorizzarli come luoghi di svago e fruizione lenta e rispettosa della natura. La partecipazione al concorso è gratuita. Il termine per inviare gli elaborati e le fotografie è il 10 gennaio 2023. Le premiazioni si terranno nell’ambito di un importante convegno sulla gestione dei corsi d’acqua previsto a Pordenone per sabato 21 gennaio.

Studenti e fotografi sono incentivati a esplorare e conoscere il territorio dietro casa, individuando i tanti corsi d’acqua che lo attraversano, dai fiumi al reticolo minore. Nella parte che si rivolge ai giovani, il fine è in particolare quello di stimolare i ragazzi all’osservazione critica dell’ambiente e a imparare a leggere i segni dell’interazione tra uomo e natura. Questa la traccia per le scuole: «Scegli un luogo attraversato dall’acqua, non lontano da casa tua o di una compagna o compagno, e raccontane le caratteristiche: la valenza naturalistica, turistica, la memoria, la storia, l’economia…».

Leggi il bando del concorso sul sito: legambientefvg.it/pordenone