Operazione ‘Return’: scoperto traffico illecito di rifiuti speciali

Una Maxi operazione congiunta in materia di traffico di rifiuti è stata condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Gorizia, dal ROS Carabinieri e dal GICO della GDF di Trieste, coordinata dalla DDA. Già dalle prime ore dell’alba, i Carabinieri e la Guardia di Finanza stanno eseguendo, in alcune località nelle provincie di Gorizia, Napoli e Belluno, sei misure di custodia cautelare personale disposte dal G.I.P. di Trieste, su richiesta del Dott. Antonio Miggiani della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili di aver preso parte ad un’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti a carattere transnazionale. Sono in corso numerose perquisizioni in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Campania, al fine di recuperare la documentazione necessaria a ricostruire l’esatta provenienza dei rifiuti e le tappe intermedie toccate dagli automezzi prima di giungere al sito di destinazione finale

Le indagini sono partite dal sequestro di un capannone industriale a Mossa, stracolmo di rifiuti, da parte dell’Arma di Gorizia e condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale del capoluogo isontino, unitamente a personale del Ros e ai Finanzieri del Gico di Trieste e dello Scico di Roma.

Dalle prime risultanze è emerso che sarebbero state smaltite illecitamente circa 4.500 tonnellate di rifiuti speciali. Si tratta di “balle reggiate” e di rifiuti plastici provenienti da un impianto di recupero di una società bellunese e da un’area dismessa in Borovnica (Slovenia), abbandonati all’interno del capannone isontino. Era stato ricavato un varco d’accesso laterale per fare gli scarichi abusivi in piena tranquillità. Il trasporto a Mossa avveniva con i camion messi a disposizione da aziende di trasporto compiacenti slovene.