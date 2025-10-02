Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia sulla situazione a Gaza

Il Consiglio dell’Ordine del Friuli Venezia Giulia si unisce con forza all’appello dei colleghi e delle colleghe dei Consigli regionali d’Italia, per esprimere profonda indignazione di fronte alla drammatica situazione vissuta dalla popolazione palestinese, vittima da oltre due anni di una grave emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza. Il nostro Codice Deontologico, in molte sue disposizioni, ci richiama alla responsabilità etica e professionale nella tutela dei diritti fondamentali, nel rispetto della dignità umana e nel contrasto ad ogni forma di violenza, discriminazione e ingiustizia sociale. Di fronte a questa emergenza umanitaria, non possiamo esimerci dal pensare e dall’attivarci per mettere in pratica azioni che, nel loro piccolo, possano esprimere il nostro sostegno in favore di una risoluzione pacifica tra i due popoli.

In queste ore, il nostro Consiglio è impegnato nella Conferenza dei Presidenti a Rimini, dove, tra i temi affrontati, il confronto verterà sulla difesa dei diritti. L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per avviare una riflessione condivisa e un dibattito costruttivo, volto a esplorare proposte operative e interventi concreti a sostegno della popolazione palestinese, inclusa quella sfollata. Al contempo, si intende promuovere una comunità professionale attenta, partecipe e solidale, capace di incarnare con coerenza i valori etici che ispirano la nostra missione: il rispetto della dignità umana e la difesa dei diritti universali. Guidati dai nostri principi e dalla nostra deontologia, affermiamo con fermezza la nostra posizione: a sostegno della pace, della giustizia e del riconoscimento dei diritti umani. Perché un bambino è, ovunque, semplicemente un bambino. E ogni bambino, come scriveva Alda Merini, merita mani che portino la pace ovunque e l’ordine delle cose.