Oro e argento per vini: Ateneo di Udine a concorso internazionale

Medaglia d’oro per l’“Oro dei Patriarchi” e argento per il “Rosso dei Patriarchi”. I due vini più rappresentativi dell’Azienda agraria universitaria “Antonio Servadei” dell’Università di Udine hanno conquistato i gradini più alti del podio al concorso enologico tra atenei europei “International University Wine Competition” di Maribor (Slovenia). Per il terzo anno consecutivo l’Ateneo friulano ha visto premiati i sui vini ottenuti dalla miscela di alcune varietà di vite resistenti, selezionate e coltivate dall’Azienda agraria. L’iniziativa mira a rafforzare la cooperazione tra gli atenei europei nel campo dell’agricoltura e delle scienze della vita e a trasferire conoscenze, idee ed esperienze.

«Anche quest’anno una bella soddisfazione – sottolinea il direttore dell’Azienda agraria universitaria “Antonio Servadei”, Piergiorgio Comuzzo –, a riprova dell’impegno dei ricercatori che hanno selezionato queste varietà, del personale dell’azienda agraria che ha raccolto le uve e della collaborazione con l’azienda Forchir che le ha vinificate traendone il meglio. Impegno nella ricerca e legame con il territorio sono un marchio di fabbrica per l’Azienda agraria come per l’Ateneo».

I due vini si possono acquistare nella sede udinese di Sant’Osvaldo dell’Azienda agraria “Servadei” (via Pozzuolo 324). Maggiori informazioni alla pagina web https://aziendagraria.uniud.it/vendita-prodotti/i-nostri-prodotti