Ospedale di Pordenone: disagi di pazienti e personale per il mancato funzionamento degli impianti di condizionamento

“Abbiamo appreso della difficilissima situazione nella quale si sono trovati ad operare alcuni reparti dell’Ospedale di Pordenone a causa della rottura di impianti di condizionamento. Questa è una situazione

molto grave per i pazienti, per i lavoratori e anche per la tenuta delle terapie. Abbiamo appreso anche della segnalazione del Comitato Salute Bene Comune di Pordenone al Prefetto perché intervenga al più

presto per porre fine a questa situazione di grave disagio. Auspicando che ciò avvenga al più presto, rimaniamo però esterrefatti che in strutture salva-vita come gli ospedali non ci siano sistemi di pronto intervento e di recovery immediati. Tutte le risorse date alla sanità anche recentemente, sono state impiegate solo per esternalizzazioni? Una gestione razionale dei sistemi complessi come gli ospedali deve

prevenire le emergenze e prevedere piani rapidi di ripristino. Come Open Sinistra FVG solleciteremo un dibattito nella Commissione Sanità del Consiglio Regionale al riguardo della gestione nelle strutture

sanitarie nelle emergenze climatiche.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.