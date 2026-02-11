Ospedale Latisana riunione del Circolo dem: pronti a manifestare per difendere funzioni di base

“Mantenere un ospedale spoke con tutte le funzioni di base previste e qualche linea di intervento specialistica, in relazione alle competenze e alle esperienze maturate. Imprescindibile il potenziamento dell’Area Emergenza, con le funzioni connesse di osservazione e diagnosi, tenendo conto anche dell’alta pressione demografica dei mesi estivi a Lignano e Bibione. Ma ci si deve anche far carico di disagi apparentemente banali ma molto avvertiti dai cittadini come i parcheggi per chi deve recarsi in ospedale per una visita o un prelievo”. Il segretario del Circolo del Partito democratico di Latisana-Ronchis (Udine) Massimo De Bortoli riferisce quanto emerso nella riunione dello scorso sabato, cui era presente anche il consigliere regionale dem Massimiliano Pozzo, dedicata all’esame della situazione dell’Ospedale di Latisana. Chiaro il messaggio uscito dal circolo dem: “Chiediamo una discussione pubblica e siamo pronti a sostenere manifestazioni ed iniziative pubbliche per sollecitare attenzione, rispetto e tutela dell’Ospedale di Latisana”.

L’analisi della sanità latisanese è stata svolta, come dice De Bertoli, “dal punto di vista degli utenti, dei cittadini che sono i veri destinatari e titolari dell’ospedale pubblico” e ha evidenziato “le criticità esistenti nell’organizzazione della rete ospedaliera e della sede di Latisana in particolare”.

In primo piano tra i punti dolenti, il Pronto Soccorso depotenziato con il rinvio di molti casi negli ospedali hub e il sistema delle visite specialistiche sparpagliato nell’intera rete regionale con notevoli difficoltà per chi deve spostarsi e tempi di attesa talvolta lunghi. Ma si è parlato anche delle difficoltà logistiche del Distretto sanitario nella sua sede provvisoria di piazza Matteotti e della Casa della comunità che al momento appare ancora una promessa”.

Il segretario dem, puntualizzato il concetto che “la collaborazione con i soggetti privati è utile se ha una regia e un fine pubblici ma non faremo sconti all’eventuale cessione pura a privati di pezzi del nosocomio latisanese”, ha quindi ribadito gli interrogativi sulla progettualità dell’Amministrazione regionale per l’Ospedale di Latisana. “Già due anni fa abbiamo posto domande precise ai vertici regionali venuti in Consiglio comunale e – hanno rimarcato i dem – tuttora manca una risposta chiara, anche per i litigi interni alla compagine politica regionale che poi è la stessa a livello comunale”.

In chiusura il sigillo di De Bortoli: “noi vogliamo difendere l’Ospedale di Latisana dentro la rete regionale e individuare le soluzioni migliori per i cittadini, anche ragionando insieme ad altri nodi di questa rete a partire da Palmanova”.