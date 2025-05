Ospedale Pn: Moretti (Pd), cdx non trascini Fvg in propri scontri

«L’intervista di oggi del ministro Ciriani sull’ospedale di Pordenone e le tensioni che inevitabilmente seguiranno in maggioranza, certificano il fallimento della gestione del sistema sanitario non solo a Pordenone, ma in tutto il territorio regionale da parte del duo Fedriga-Riccardi».

Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Diego Moretti, commentando l’intervista del ministro Luca Ciriani riguardo alla gestione dei lavori del nuovo ospedale del capoluogo pordenonese, con le possibili conseguenze.

«Altro che l’ironia dell’assessore Riccardi nei confronti del collega Conficoni, definito “ufficio reclami”. Il presidente ne prenda atto e faccia le sue valutazioni politiche, abbandonando le ossessioni sul terzo mandato (anche dopo le motivazioni sulla Sentenza della Corte Costituzionale sulla legge regionale della Campania), e pensando alle priorità del territorio che sono la sanità, la manifattura, l’economia, i comuni sempre più in crisi e difficoltà, le politiche abitative che latitano. Il presidente non trascini la Regione, per questioni tutte interne alla maggioranza, in un teatrino di logoramento che non farebbe bene in alcun modo alla comunità regionale».