Osservatorio Confcommercio Fvg: il 37% delle imprese del terziario accede al credito per investimenti

Le imprese del commercio, del turismo e dei servizi del Friuli Venezia Giulia affrontano con solidità le incertezze del contesto internazionale e confermano aspettative positive per la chiusura dell’estate. L’Osservatorio congiunturale realizzato da Confcommercio Fvg in collaborazione con Format Research rileva infatti un clima di fiducia in ripresa e performance superiori alla media nazionale per tutti i principali indicatori economici. «Alla fine del mese di luglio – spiega il direttore scientifico di Format Research Pierluigi Ascani –, le imprese continuano a pensare che le aspettative che avevano all’inizio della bella stagione siano destinate a non andare deluse in settembre. Le imprese del commercio, del turismo e dei servizi Fvg stanno tra l’altro facendo registrare performance superiori al resto del Paese su ricavi, occupazione, liquidità». In particolare, sottolinea il presidente di Confcommercio regionale Gianluca Madriz. con i colleghi presidenti delle Confcommercio di Pordenone Fabio Pillon, di Trieste Antonio Paoletti e di Udine Giovanni Da Pozzo, «il 37% delle imprese, e dunque più di una su tre, fa richiesta di credito per investimenti, con un netto aumento rispetto al 29,4% del primo trimestre 2025. Si tratta del doppio della media nazionale, il segnale di un sistema produttivo dinamico, che guarda con fiducia alla seconda parte dell’anno, in un contesto in cui si conferma la resilienza del nostro terziario, con dati che premiano l’impegno delle imprese nel continuare a investire, nonostante la perdurante situazione di instabilità internazionale».

Ricavi e fiducia in recupero

Dopo il rallentamento del secondo trimestre, il sentiment di fiducia generale delle imprese del terziario Fvg torna a crescere, mentre la fiducia nell’andamento della propria impresa resta stabile e superiore di 5 punti rispetto alla media nazionale. Pure i ricavi registrano un miglioramento con prospettive di stabilità per il trimestre successivo.

Occupazione e credito in crescita

L’occupazione nel terziario regionale è in aumento nel secondo semestre 2025, con un leggero rallentamento previsto solo a fine stagione. Parallelamente, cresce il ricorso al credito: il 20% delle imprese ha chiesto finanziamenti nel secondo trimestre dell’anno, e il 56% ha ottenuto l’intero importo richiesto. Significativo l’orientamento agli investimenti: il 37% delle imprese ha appunto chiesto credito per investire, contro il 18% della media nazionale, mentre il 47% lo ha destinato a liquidità e cassa.

Prezzi e fabbisogno finanziario stabili

Il giudizio sugli acquisti dai fornitori resta stabile e negativo, mentre la capacità di far fronte al fabbisogno finanziario non subisce variazioni, con dati regionali migliori rispetto al resto d’Italia.

