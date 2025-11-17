Osservatorio sul caporalato bloccato: la Regione non può restare immobile

“Esprimiamo forte preoccupazione per il fatto che nulla sia stato ancora fatto, nonostante siano già trascorsi parecchi mesi dall’approvazione

del nostro emendamento nell’assestamento di Bilancio di luglio, per l’istituzione di un osservatorio volto a prevenire i fenomeni di caporalato e di sfruttamento dei lavoratori in agricoltura da parte di intermediari “senza terra”. Come Open Sinistra FVG esprimiamo pieno appoggio ai sindacati. Non ci può limitare ad affidarsi alle attività repressive delle procure.

La carenza di manodopera in agricoltura, e in altri settori, necessità di azioni di prevenzione che solo una rete sociale come quella da noi

prevista nell’osservatorio può dare dei risultati. La Regione ha la possibilità di assumere un ruolo di guida responsabile e non può continuare a mettere la testa sotto la sabbia”. Così sì è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG. Che il problema sia serio lo dimostrano i dati tento che già a inizio settembre, in assenza di convocazioni ufficiali, le segreterie regionali dei tre maggiori sindacati che si occupano di agricoltura – Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil – avevano inviato una nota congiunta per chiedere di avviare la collaborazione all’assessorato regionale al lavoro, guidato da Alessia Rosolen. “I tanti episodi che negli ultimi tempi hanno coinvolto lavoratori stranieri sfruttati nei vigneti, nei cantieri navali, nell’edilizia e nella ristorazione ci dicono che il problema è serio, ribadiamo la nostra preoccupazione sull’evoluzione del mercato del lavoro del comparto – hanno scritto i segretari Stefano Gobbo, Maurizio Comand e Pier Paolo Guerra –, i casi di lavoro irregolare e sfruttamento che riusciamo a intercettare o ci vengono denunciati sono sempre più numerosi, con comportamenti che spesso sfociano in veri e propri fenomeni del caporalato. Riteniamo vi sia l’assoluta necessità di convocare l’Osservatorio, aspettiamo ancora la convocazione in prefettura per l’avvio del tavolo di lavoro tecnico e per ’istituzione delle sezioni territoriali del lavoro agricolo di qualità all’Inps”.