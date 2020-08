Our Voice, il movimento di giovani che si batte per l’amore e la giustizia

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Our Voice, si legge nella presentazione del gruppo sul sito web (www.ourvoice.it), è un Movimento Culturale Internazionale composto da giovani di diverse parti del mondo e aperto a tutti coloro che possiedono gli stessi ideali di cui si fa portavoce. "Attraverso ogni tipo di mezzo comunicativo, artistico e sociale denunciamo le ingiustizie che attualmente affliggono il mondo (quali mafia, corruzione, spaccio di droghe e armi, inquinamento, povertà, e qualunque tipo di violenza) che come catene invisibili collegate l'una all'altra, fanno capo ad un solo potere criminale. Il movimento è nato nel 2014 a Sant'Elpidio a mare (FM), dove tutt'ora ne risiede una sede. Di seguito si è espanso a Udine in Friuli Venezia Giulia in Italia, a Montevideo in Uruguay, ad Asunciòn in Paraguay, a Rosario, Salta, Ushuaia, Santa Cruz e Campana in Argentina. Our Voice è appartenente all'Associazione Culturale Falcone e Borsellino e collabora con il quotidiano Antimafia Duemila". "All'interno del movimento abbiamo compagnie teatrali e artistiche, (arti del teatro, ballo, canto, disegno, musica) troupe cinematografiche, trasmissioni radiofoniche, centri sociali e culturali che donano beni primari a chi vive in condizioni bisognose, realizziamo manifestazioni e cortei di denuncia, lezioni scolastiche riguardanti i problemi sociali e il modo per iniziare a combatterli. Portiamo avanti una lotta che si fa portavoce di un messaggio di solidarietà e speranza per la società, compiendo azioni umanitarie attraverso i propri talenti e cercando di espandere i valori morali che vivono dentro ciascuno di noi". "Our Voice è un’opportunità per imporsi contro quella "parte marcia" del sistema, che da secoli inquina il nostro pianeta, espandendosi e peggiorando sempre più rapidamente. E' un modo per realizzarsi attraverso la sola ed unica componente che oggi è capace di mostrare la bellezza e l'unicità dell'uomo: l'Arte. La cura, l'antidoto a quel gran male che attraverso tutti quei delitti, i genocidi e l'assurda mentalità egoista e indifferente, oggi sta rendendo la nostra specie disumana. E' tutto ciò che riguarda la massima espressione di sé stessi, è soggettiva e si adatta ad ogni tipo di professione, talento, passione personale. Viviamo l'arte come sinonimo di salvezza. E' la speranza di un mondo ancora non perduto. E' ciò che riesce a farci sentire vivi, dando quella sensazione di pienezza ai nostri animi. E’ l’amore che porta a lavorare pretendendo giustizia per il prossimo. Arte, rivoluzione, gioventù. Le tre parole chiave che possono portare ad un cambiamento. Siamo stanchi di sentirci imprigionati all'interno di un sistema che ci opprime e lavora per il nostro declino. Solo cercando di lavorare per un cambiamento riusciremo ad ottenere quello che cerchiamo. Sentendoci liberi, nell'anima. Restituiamo a questo mondo un po' di umanità. L'unione fa la forza. Non importa di dove siamo, dove viviamo, quale religione pratichiamo, che colore della pelle abbiamo: vogliamo abbattere le bandiere e distruggere le frontiere. Siamo tutti esseri umani. Una sola voce. La nostra voce".