Padre Kizito a Udine: l’incontro al Centro Balducci tra pace, accoglienza e migrazioni viste da Sud

Torna a Udine Padre Renato Kizito Sesana, missionario comboniano, giornalista e scrittore, da oltre quarant’anni impegnato in Africa accanto ai bambini di strada e alle comunità emarginate.

Giovedì 23 maggio 2025, alle ore 20.30, presso il Centro di Accoglienza e Promozione Culturale Ernesto Balducci in Piazza della Chiesa 1 a Zugliano, (Udine), si terrà un incontro pubblico promosso da OIKOS ETS, in collaborazione con il Centro Ernesto Balducci e Time for Africa.

L’incontro sarà aperto da Don Paolo Iannaccone, presidente del Centro Balducci e da Giovanni Tonutti, presidente di OIKOS ETS. Padre Kizito offrirà una riflessione sulla migrazione vista da Sud, raccontando l’Africa da dentro. Una narrazione autentica, che parte dall’esperienza quotidiana di chi vive i margini e costruisce risposte concrete. A moderare la serata sarà la giornalista Valentina Barile , esperta di cooperazione e migrazioni.

Padre Kizito è il fondatore di Koinonia Kenya , una comunità che accoglie e accompagna bambini e ragazzi in difficoltà. È autore di libri come La Perla Nera , I ragazzi della discarica e Io sono un Nuba , e ha promosso negli anni numerosi progetti sociali in Kenya e Zambia.