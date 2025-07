Palchi nei parchi 2025: doppio appuntamento nel primo week end di luglio

Doppio appuntamento nel primo week end di luglio, venerdì 4 e sabato 5 luglio, in due affascinanti location regionali per il festival itinerante Palchi nei Parchi, a cura del Servizio Foreste della Regione con la direzione artistica della Fondazione Bon. Venerdì alle 20.45 a Bosco Romagno di Cividale del Friuli serata in collaborazione con Associazione Mittelfest nell’ambito di Mittelland, protagonista il Del Barrio Trio , composto dal polistrumentista Hilario Baggini, Andres Langer al pianoforte, fisarmonica e voce, e da Marco Zanotti alle percussioni che accompagneranno la cantante Niña Del Monte in un intenso concerto dal titolo “ Omaggio a Mercedes Sosa ”, la, la più grande interprete del folklore argentino di tutti i tempi , cantante e attivista argentina , simbolo della sua terra e della lotta per la pace ei diritti civili contro la dittatura .Un viaggio musicale che attraversa la ricchezza dei ritmi sudamericani e le parole dei più grandi autori: da Violeta Parra, voce indomita del Cile, a Víctor Heredia, cantore argentino della memoria e della resistenza; da Fito Páez, con il suo universo emotivo e visionario, a María Elena Walsh, poetessa e compositrice. Un tributo emozionante, dove passato e presente si intrecciano nel segno della passione, della lotta e della poesia. Prima del Angelo Sinuello del Corpo Forestale Regionale – Ispettorato Forestale di Tolmezzo parlerà al pubblico dello Sciacallo dorato in FVG . In caso di maltempo appuntamento al Teatro A. Ristori di Cividale del Friuli (Ud)Sabato 5 luglio la rassegna vendita in quota: alle 11.00 , Casera Capovilla , a Piancavallo presenta in prima assoluta lo spettacolo di Marco Albino Ferrari “ La montagna che vogliamo ”. Affiancato alle tastiere da Francesco Zago, lo scrittore, giornalista, sceneggiatore , una delle voci più stimate e autorevole della cultura delle terre alte e autore di numerosi libri sulla montagna, percorre davanti al pubblico un racconto sulla montagna come nuovo orizzonte esistenziale. ” Si può prevedere” – dice Ferrari – “che la montagna italiana diverrà lo spazio dove mettere in atto strategie per adattarsi ai profondi cambiamenti del nostro tempo. E se si punterà a una nuova forma di comunitarismo basata sul senso della misura e sulla salvaguardia dell’ambiente la montagna potrà rappresentare un nuovo modello di vita”. Gli spettatori potranno salire a Casera Capovilla per conto proprio oppure partecipando a un’escursione organizzata dal CAI di Pordenone e dalla sottosezione CAI di Aviano (tutte le informazioni su www.caipordenone.it ). Dedicato a I 100 anni del CAI di Pordenone il consueto appuntamento “Le nostre parole” curato in questa occasione da Grazia Pizzoli del CAI di Pordenone. In caso di maltempo lo spettacolo verrà ospitato dalla Sala Convegni di Piancavallo.