Palchi nei Parchi: domani a Bosco Romagno il concerto del quartetto Quartini domani, sabato nella foresta del Prescudin a Barcis i Sambei no jazz

Un quartetto d’archi di formazione accademica, ma con la vocazione ad un repertorio che unisce la musica colta alla musica leggera di ogni tempo, è protagonista del nuovo appuntamento musicale della rassegna itinerante Palchi nei Parchi, manifestazione ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione, sotto la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon. Venerdì 7 luglio alle 20.45 lo scenario naturale di Bosco Romagno, a Cividale del Friuli, ospita un nuovo, sorprendente concerto dove il Quartetto Quartini (Matteo Marzaro e Matteo Zanatto al violino, Michele Sguotti alla viola e Giovanni Costantini al violoncello) ci racconta che tra un brano del ‘700 e una canzone del ‘900 non c’è poi tanta differenza. In “Albachiara. Da Bach ai Beatles, da Pachelbel a Vasco” – proposto in collaborazione con Associazione Progetto Musica-Nei suoni dei Luoghi e Mittelland – il quartetto d’archi esprime appieno l’incontro tra i generi musicali più diversi. Il concerto si apre sulle note della celebre Aria sulla Quarta corda di Bach fino a mescolare poi la grande hit di Vasco Rossi, Albachiara, all’altrettanto celebre Canone di Pachelbel, a cui è largamente ispirato per la sequenza armonica. Queste e altre scoperte musicali saranno le gemme preziose di un appassionante viaggio musicale, una cavalcata che va da Bach ai Beatles.

Il concerto sarà preceduto dagli esperti del Corpo Forestale Regionale: interverrà Umberto Fattori, del Servizio biodiversita. Da segnalare alle 18.00 il laboratorio della pianista e concertista Gloria Campaner. (In caso Teatro Ristori di Cividale del Friuli). Atteso, invece, per la mattina di sabato, alle ore 11, il primo degli appuntamenti a Villa Emma (Foresta del Prescudin a Barcis) con il concerto Sambei no Jazz, appassionante incontro tra musica brasiliana e jazz, che dà vita ad un fenomeno di contaminazione offrendo il meglio di queste due espressioni artistiche: il brasilian jazz. Sul palco il Denise Dantas Quintet (Denise Dantas voce, Egon Boštjančič chitarra, Roberto Franceschini basso, Davide Tomasetig Fender Rhodes, Primož Podobnik batteria) che propone un repertorio di musica brasiliana contemporanea utilizzando sviluppi armonici che risentono di influenze jazzistiche innovative. L’evento prevede anche un’escursione di circa 3 ore cura del CAI Sezione di Pordenone (obbligo di prenotazione presso www.caipordenone.it). Prima del concerto, la parola agli esperti con Pier Giorgio Tami del CAI-FVG. L’evento è in collaborazione con Comune di Barcis, Kulturni dom Nova Gorica e Pro Gias-Giais on the Rock. Tutta la rassegna è ad ingresso gratuito.