Palchi nei parchi: domenica l’attore Paolo Hendel apre al parco di Villa Chiozza (Cervignano) apre l’edizione 2025 della rassegna

Comico sagace, attore e commediografo, espressione della più pungente satira della realtà sociale e politica del nostro Paese, è tutta per Paolo Hendel la scena del primo appuntamento della nuova edizione di Palchi nei Parchi, la rassegna itinerante ideata dal Servizio Foreste della Regione FVG, con la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon, che lungo l’estate tocca tutte e quattro le province della regione con oltre una ventina di appuntamenti spettacolari disseminati in 13 affascinanti località naturali, tra location consolidate negli anni, mete ormai attese dal pubblico, e novità assolute di questa sesta edizione. Atteso domenica 1^ giugno alle 18.30 nel contesto del Parco di Villa Chiozza a Scodovacca, Cervignano del Friuli, (in caso di maltempo al Teatro Pasolini di Cervignano) apertura d’eccezione con il nuovo recital di Hendel “Tempi moderni” dove l’attore sofferma il suo sguardo scherzoso e tagliente sulla realtà attuale, prendendo in esame tanti aspetti legati al presente, al mondo che ci circonda e alla sfera privata dell’uomo contemporaneo, con le sue contraddizioni, le sue debolezze e le sue paure: non stiamo forse vivendo in un periodo nel quale, tra mondi alla rovescia, terrapiattisti, negazionisti, complottisti, pessimisti, drammi veri ed enormi bufale, ci sentiamo tutti come novelli Charlot incastrati negli ingranaggi della catena di montaggio? Hendel guida il pubblico cercando di districare totem e i tabù di questi non facili tempi moderni, avvalendosi dell’arma dell’ironia, per esorcizzare i demoni della nostra epoca con una sana risata, perché, come sostiene il comico toscano: “Le cose magari restano brutte, ma almeno la notte si dorme più leggeri”. Lo spettacolo è scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari, in scena anche Renato Cantini alla tromba e Michele Staino al contrabbasso. L’apertura dell’edizione è affidata a Paolo Del Medico della Giant Trees Foundation che introdurrà la raccolta Fondi Green di quest’anno dedicata proprio a questa organizzazione che ha obiettivo primario la conoscenza dei grandi alberi attraverso la loro corretta individuazione, il loro studio e la loro tutela. Da segnalare alle 11.00 e alle 16.30 la visita guidata al parco di Villa Chiozza a cura di PromoTurismoFVG, promotore di questo primo appuntamento di Palchi nei Parchi in collaborazione con il Comune di Cervignano del Friuli.

Oltre al Parco di Villa Chiozza si confermano quest’anno le location di Parco Rizzani a Pagnacco, Bosco Romagno a Cividale, Parco Piuma a Gorizia, Mulino Braida a Flambro, lo spazio esterno del Teatrino Basaglia a Trieste, Parco Brolo a San Quirino, la terrazza naturale a Forni Avoltri, il Baluardo San Donato sui bastioni di Palmanova, il Parco delle Risorgive di Codroipo e l’Alpe Vecchia a Fusine, nel cuore delle Alpi Giulie. Novità di questa edizione sono Casera Capovilla a Piancavallo e il Castello di Gemona del Friuli. Si confermano le collaborazioni con il CAI FVG e con la FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che organizzeranno visite, escursioni e ciclo-escursioni legate ai luoghi di spettacolo.

Tutta la rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito, con possibile offerta per la Raccolta Fondi Green. Info: www.palchineiparchi.it e canali social della rassegna (Fondazione Luigi Bon – 0432 543049 – info@palchineiparchi.it)