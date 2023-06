Palchi nei parchi. La rassegna di musica e teatro ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione FVG domani a Bosco Romagno

Con lo spettacolo Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco, firmato da StivalaccioTeatro/Teatro Stabile del Veneto, si sposta a Bosco Romagno a Cividale del Friuli venerdì 30 giugno (ore 20.45), la rassegna Palchi nei Parchi, con il primo degli appuntamenti realizzati quest’anno in collaborazione con l’Associazione Mittelfest – Mitteland. In scena per la manifestazione di musica e teatro ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione, sotto la direzione artistica e organizzativa della Fondazione Luigi Bon, la celeberrima storia del Bardo che prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime. In scena Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello che firma anche testo e regia. Alle 19.15 è organizzata una passeggiata naturalistica di un’ora alla scoperta del Bosco Romagno, a cura del Servizio foreste e Corpo forestale. Prima dello spettacolo sarà illustrata al pubblico la Raccolta Fondi Green di questa edizione dedicata a RipuliAMOci Challenge.

Atteso poi, sabato 1^ luglio, il primo appuntamento nella nuova location del Monte Matajur: alle 11.00 a Dom Na Matajure a Savogna il concerto Tradizione e innovazione che unisce due strumenti legati alle più antiche tradizioni e culture popolari che da sempre ci appartengono: l’alphorn e il bayan. Una proposta musicale unica ed innovativa che, attraverso un programma originale, sospeso tra la musica del settecento e contemporanea, crea atmosfere particolarmente evocative. Il duo è formato da Carlo Torlontano e Massimiliano Pitocco. Una delle importanti novità di quest’anno è la collaborazione della rassegna con il CAI FVG che, in corrispondenza degli eventi in montagna, organizza uscite dedicate per visitare i dintorni, godersi gli spettacoli e poi riprendere il cammino. Sabato ci sarà la possibilità di raggiungere il concerto con un’escursione di circa 3 ore con obbligo di prenotazione al CAI di riferimento entro le 18.00 di sabato su www.cai.it/sezione/val-natisone o alla pagina Facebook Cai Val Natisone. In alternativa si può raggiungere il luogo in macchina fino al parcheggio del Rifugio Pelizzo a Savogna. In caso di maltempo il concerto si terrà con doppia replica (ore 10.00 e 11.30) alla Chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato di Savogna. Prima dell’evento, previsto un breve intervento di Massimiliano Miani, Club Alpino Italiano Vice Presidente Sezione Val Natisone