Palchi nei Parchi per la prima volta nella cornice del Castello di Gemona del Friuli

Venerdì 8 agosto, alle ore 18.30, la rassegna Palchi nei Parchi approda per la prima volta nella suggestiva cornice del Castello di Gemona del Friuli. Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza unica tra natura, storia e musica di altissimo livello.

Protagonista della serata sarà il trio friulano I Sofisticati Selvaggi, composto da Daniele D’Agaro (clarinetto e sax tenore), Sebastiano Zorza (fisarmonica) e Alessandro Turchet (contrabbasso). Musicisti di grande talento e virtuosismo, proporranno un affascinante viaggio musicale tra le sonorità del Novecento: dai giganti americani George Gershwin, Cole Porter e Duke Ellington, fino ai classici senza tempo della musica sudamericana degli anni ’50 e alle più celebri colonne sonore. Il loro repertorio, ricco di melodie travolgenti e variazioni sorprendenti, accompagnerà il pubblico in un vero e proprio tour d’America lungo il “Secolo Breve”, dove la musica sarà protagonista assoluta.

L’assessore alla cultura e vicesindaco Flavia Virilli sottolinea come questo evento rappresenti molto più di un semplice concerto: «Ospitare eventi come “Palchi nei Parchi” significa dare valore non solo alla musica e alle arti ma anche alle straordinarie risorse ambientali e ai luoghi di rilevanza storica della nostra regione. Il Castello di Gemona, con i suoi giardini e il polo espositivo, rappresenta un punto di riferimento culturale di grande fascino. Un ringraziamento dovuto alla Regione Friuli Venezia Giulia e ai partner di progetto per aver reso possibile, anche nella nostra cittadina, un’iniziativa che unisce natura, storia e cultura, offrendo al pubblico un’esperienza di spessore, che contribuisce a diffondere le peculiarità del nostro territorio».

Anche il sindaco Roberto Revelant evidenzia l’importanza di questo appuntamento, legandolo alla valorizzazione del patrimonio locale e al coinvolgimento della comunità: «Siamo orgogliosi di accogliere per la prima volta la rassegna “Palchi nei Parchi” nel Parco del Castello di Gemona. Questo evento rappresenta un’occasione di valorizzazione del nostro colle, delle altane e dell’intero complesso storico, reso ancor più fruibile grazie agli interventi di pulizia della vegetazione effettuati lo scorso inverno dal Servizio Manutenzione della Regione FVG, che ringraziamo sentitamente. Invito tutti i cittadini e i visitatori a partecipare numerosi al concerto delle ore 18.30 e, a seguire, a unirsi ai tradizionali festeggiamenti di San Rocco, per vivere insieme una giornata di comunità, cultura e festa».

L’appuntamento sarà preceduto da LE NOSTRE PAROLE, un breve intervento a cura di Fabio Di Bernardo del Servizio sistemazioni idraulico forestali, irrigazione e bonifica, che illustrerà al pubblico il tema: “I lavori di manutenzione del Castello”. Inoltre, grazie alla collaborazione con FIAB Gemona, sarà possibile partecipare a una cicloescursione collegata all’evento (prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente su www.fiab-gemona.it).

Info utili per il pubblico

Ingresso gratuito, con possibile offerta libera green

Consigliato abbigliamento adeguato e plaid o cuscino per sedersi sull’erba

In caso di maltempo, il concerto si terrà presso il Teatro Sociale di Gemona del Friuli. Per garantire il proprio posto, è necessaria la prenotazione su: www.palchineiparchi.it

Come arrivare: il Castello è raggiungibile in auto e tramite una breve scalinata.