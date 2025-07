Palchi nei Parchi: sabato appuntamento transfrontaliero tra parco Piuma di Gorizia e Bosco Panovec di Nova Gorica

Sabato 2 agosto, alle prime luci di un giorno d’estate, il confine tra Italia e Slovenia si dissolve e lascia spazio alle note nel nuovo appuntamento con la rassegna itinerante Palchi nei Parchi, promossa dal Servizio Foreste della Regione Friuli Venezia Giulia e con la direzione artistica dalla Fondazione Luigi Bon. La giornata propone un evento dal forte valore simbolico e culturale, tra i più attesi ed evocativi dell’intera amnifestazione: “Musica senza confini / Glasba brez meja”, un cammino musicale e umano pensato per celebrare GO! 2025 – Capitale Europea della Cultura.

Grazie a un’importante collaborazione internazionale che coinvolge il Zavod za gozdove Slovenije, il Kulturni dom Gorica, il Kulturni dom Nova Gorica e alla profonda sinergia tra i corpi forestali di Italia e Slovenia, la musica diventa linguaggio universale e ponte tra culture, per offrire due emozionanti appuntamenti immersi nella natura. Si inizia alle 7.30 del mattino, nel suggestivo scenario del Parco Piuma di Gorizia per proseguire, alle 11.00, nel cuore verde del Bosco Panovec di Nova Gorica. Protagonista dell’escursione musicale transfrontaliera sarà l’ensemble al femminile I Violoncelli Itineranti, formazione d’eccellenza composta da Andrejka Možina – violoncellista, voce e autrice delle musiche originali – affiancata da Irene Ferro-Casagrande e Carla Scandura, entrambe al violoncello.

Il concerto di apertura, a Parco Piuma, è un omaggio alla poesia femminile slovena in Italia, in cui suono e parola si intrecciano, fondendo le sonorità del violoncello con i versi poetici, in un dialogo armonico tra la lingua italiana e quella slovena. Il secondo, nel Bosco Panovec, rappresenta invece un viaggio musicale nelle tradizioni popolari, attraverso canti folk e tradizionali che spaziano dal friulano all’istriano, dal goriziano alle melodie d’oltreoceano, con la partecipazione straordinaria del chitarrista Marko Čepak.

A fare da trait d’union tra le due esibizioni, una passeggiata naturalistica guidata dal Corpo Forestale Sloveno o, in alternativa, una cicloescursione organizzata da FIAB Gorizia (per informazioni: gorizianinbici@gmail.com).

Entrambe le location – Parco Piuma e Bosco Panovec – sono facilmente raggiungibili in automobile. È inoltre disponibile, su prenotazione fino a esaurimento posti, un servizio navetta gratuito che effettuerà il collegamento tra le due sedi. Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito ufficiale: www.palchineiparchi.it e sui canali social della rassegna.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà in forma unica alle ore 11.00 presso il Kulturni dom Gorica – Gorizia.

La rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito, con possibile offerta per la Raccolta Fondi Green