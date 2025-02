Palestina: italiani contrari in massa a piano Trump secondo il sondaggi di Termometro Politico

Secondo il sondaggio di Termometro Politico(progetto di approfondimento e analisi incentrato sui sondaggi, la comunicazione politica, le elezioni e le inchieste sociali e d’opinione) oltre 7 italiani su 10 sarebbero contrari a piano Trump per la Palestina. Come è noto il presidente USA, sorprendendo (forse) perfino gli israeliani, ha detto che i palestinesi di Gaza dovranno essere trasferiti in altri Paesi arabi e che gli Usa prenderanno il controllo militare dell’area. Per il 43,8% degli italiani si tratta di “una follia, si tratterebbe di pulizia etnica, ovvero di un crimine. La pace dovrà arrivare con il rispetto del diritto e la nascita di uno Stato palestinese”. Un altro 26,7% (la seconda risposta più gettonata) afferma che il piano “Non ha senso, i palestinesi di Gaza devono essere liberati da Hamas ma devono poter rimanere nella propria terra e ricostruirla”. Dall’altro lato, poco più di un italiano su dieci (10,5% del campione la trova una “proposta ragionevole. Gli abitanti di Gaza sono solo 2 milioni, possono emigrare e vivere in pace in Egitto o Giordania”. Infine, un 16,7% la ritiene “un’ipotesi se vengono offerti aiuto economico e condizioni giuste ai palestinesi di Gaza e se i Paesi arabi vengono assistiti nell’accoglienza”. Nel complesso, la proposta del nuovo presidente USA è bocciata – in maniera molto marcata – dagli italiani.

Sempre su temi internazionali il sondaggio politico di TP ha posto quesiti anche sul tema della guerra dei dazi e sul posizionamento dell’Italia nel mondo. In particolare i quesiti erano sulla possibilità che gli USA applichino dei dazi alle merci provenienti dall’UE. Ebbene nella possibile guerra dei dazi, c’è una leggera maggioranza che vede favorevolmente una risposta condivisa con l’UE. La risposta di gran lunga preferita dal campione (39,8%) è quella che afferma che “L’Italia dovrebbe reagire assieme agli alleati UE, imponendo dazi alle merci USA, costringendo Trump ad arretrare o allentando il legame con gli americani”. Altro buon dato per chi crede che, invece, le dichiarazioni di Trump siano solo minacce e che, in definitiva, l’Italia dovrebbe mediare tra USA e UE (28,7%).

Il sondaggio