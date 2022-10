Palmanova: 100 stand tra enogastronomici e artigianali per la Fiera di Santa Giustina

Ritorna il tradizionale appuntamento con la Fiera di Santa Giustina, nell’anniversario di Fondazione della Città di Palmanova. Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre, oltre 100 tra stand enogastronomici, hobbisti e d’antiquariato animeranno Piazza Grande, al cui centro saranno attive, fino a domenica, le giostre del Luna Park.

I banchi enogastronomici saranno aperti da venerdì pomeriggio a domenica e proporranno, oltre alla Paella di venerdì sera, la cucina balcanica e i prodotti tipici di varie regioni italiane, compresi dolci, salumi e formaggi. Sabato e domenica, oltre 60 i banchi di artigiani, abbigliamento e creativi. Poi sabato e domenica mattina, sotto la Loggia della Gran Guardia, laboratori educativi per bambini e famiglie su prevenzione e sostenibilità ambientale. Partecipazione straordinaria anche dei banchi di antiquariato che occuperanno la parte pedonale di Borgo Aquileia sia sabato che domenica. L’evento è organizzato da ProPalma, co-organizzatrice della Fiera, assieme al Comune di Palmanova.

Il Sindaco Giuseppe Tellini: “Ritorna la Festa di Palmanova e con essa il gusto di trovarsi, mangiare e fare acquisti in Piazza Grande e nei Borghi. Palmanova si riconferma una città viva e ricca delle più svariate attività. Qui ognuno può trovare attività di suo interesse che spaziano dalla cultura all'intrattenimento, grazie alla consueta ampia collaborazione con le associazioni del territorio”.

Tutto ottobre sarà poi un mese ricco di attività a Palmanova. Fino al 31 ottobre saranno 40 gli eventi in città, a cavallo della Fiera di Santa Giustina di questo fine settimana.

Venerdì 7 ottobre, nel giorno del 429° Anniversario di fondazione della Fortezza di Palmanov, alle 18 all’interno del Salone d’Onore del Palazzo Municipale, ci sarà la cerimonia di premiazione dei meriti sportivi palmarini. Il giorno seguente, sabato 8 ottobre, doppio appuntamento con l’arte e la creatività. Alle 12 negli spazi della Polveriera Napoleonica di Contrada Garzoni, si apriranno le porte della mostra fotografica “Palmanova Creativa” inserita nella rassegna collettiva internazionale Photo Days Tour 2022. Alle 17 alla Caserma Montesanto l’inaugurazione della mostra “Contemporanea”, rassegna di scultura, pittura e installazioni a cura dell’Associazione Culturale XXII Secolo Associates per la Giornata Nazionale del Contemporaneo AMACI.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 10.30 sotto la Loggia della Gran Guardia, la Pesca Gastronomica a cura del Gruppo Alpini Città di Palmanova e la 18° Mostra Micologica a cura del Gruppo Micologico del Palmarino (inaugurazione mostra sabato ore 18.30. Orari: domenica dalle 9 alle 20, lunedì dalle 9 alle 12).

Domenica 9 ottobre, dalle 8.30 in Piazza Grande, la 37° Palmalonga con distanze 6 e 12 km, del Gruppo Marciatori Palmanova (info: www.marciatoripalmanova.it). Sempre domenica alle 11 nel Duomo Dogale la Celebrazione del Te Deum e Santa Messa e, dalle 11.45 alle 13, in Piazza e Borghi, la Sfilata in musica della Banda Cittadina di Palmanova. Nel pomeriggio, dalle 15, nell’Atrio e Cavedio del Palazzo Municipale, il Torneo Semilampo di scacchi a cura di PalmaScacchi ASD.

Su www.comune.palmanova.ud.it il programma completo delle attività.