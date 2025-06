Palmanova amplia la rete museale, secondo Martines (Pd) servirà regia per gestione

«Nei prossimi cinque anni Palmanova si troverà ad avere un’ampia rete museale, presumibilmente il trasferimento e la sdemanializzazione del Parco dei Bastioni (1,5 milioni di metri quadrati, che il Comune gestisce con il grande aiuto della Regione), il Recovery art nella caserma Montezemolo con lavoro già avviato da tempo (tra i 5 in Italia, e unico al nord, finanziato con 30 milioni dal Pnrr attraverso il ministero). Per un Comune di 5mila abitanti è impensabile gestire da solo tutto questo e servirà dunque la regia di un soggetto terzo per vincere una grande sfida che darà ancora più centralità alla città stellata, sotto il profilo culturale e turistico». Lo afferma il vice capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Francesco Martines a margine della firma da parte del Consiglio dei ministri per il trasferimento di Porta Cividale con annesso Museo Militare allestito nel Dongione, della caserma Isonzo in piazza Grande e di un’ampia area dei bastioni Unesco compresa tra Porta Cividale e Baluardo Donato, dallo Stato alla Regione Fvg e poi contestualmente al Comune di Palmanova.

«Tutti questi contenitori – continua – avranno dunque bisogno di un “soggetto terzo” che se ne faccia carico, per questo sarà necessario un accordo tra Comune, Regione e Stato per valorizzare Palmanova e farla diventare ancor più un valore sul piano culturale e turistico per la regione e per il Paese». L’iter, avviato nel 2014 dall’allora giunta Martines, prese forma attraverso una delibera comunale che prevedeva la sdemanializzare del bene militare per il quale, ricorda il consigliere dem, «è servito un coordinamento tra molti soggetti, tra cui il Comune e la Regione, ma anche tre ministeri come quello ai Beni culturali, all’Economia e della Difesa. La nostra richiesta – conclude – era quella di avere un museo militare da valorizzare anche a fini turistici e oggi siamo arrivati a questo primo traguardo».