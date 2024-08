Palmanova: Borgo dei Desideri anticipa la Notte di San Lorenzo tra musica e stelle

Venerdì 9 agosto, a partire dalle ore 19.30, Palmanova diventa il Borgo dei desideri con una serata da trascorrere tra musica e osservazione delle stelle su Bastione Donato. Una stella luminosa sarà installata sulle mura, nei pressi della manifestazione, e tutti potranno scrivere un proprio desiderio e lanciarlo, come buon auspicio, all’interno della stella. I messaggi saranno consegnati a I Borghi più Belli d’Italia, club che decreterà i messaggi vincitori e consegnerà delle esperienze premio.

L’evento – a cura del Comune e dell’Associazione “Amici dei Bastioni” – anticipa la Festa di San Lorenzo, patrono di Sottoselva, in programma per domenica 11 agosto.

A partire dalle 19.30, sarà possibile fare un picnic autogestito sui prati del Baluardo. Ciò significa che, chi deciderà di prendervi parte, dovrà portarsi da casa tutto il necessario. L’iniziativa è rivolta a tutti, piccoli e grandi: alle 20.15 è previsto lo spettacolo di bolle di sapone giganti “I Love You…Bubbles” che coinvolgerà anche direttamente i bambini.

Ad accompagnare la serata non mancherà poi un po’ di buona musica, con il concerto con duo di sassofoni “Kairos Duo”, in programma per le 21. Al termine dell’esibizione, dalle ore 22, i presenti potranno osservare il cielo stellato, i pianeti e le costellazioni, sotto la guida di Marco Popesso. Si consiglia a tutti gli appassionati di portare i propri telescopi per partecipare attivamente.

L’Assessore con delega ai Bastioni Luca Piani: “Palmanova permetterà a chiunque vorrà unirsi di vivere un’esperienza unica e adatta a tutti, all’insegna della convivialità, della buona musica e dell’astronomia”.

Si potrà accedere al Bastione dall’ex Caserma Flizi, in fondo a contrada Donato. L’evento è completamente gratuito e non richiede prenotazione.