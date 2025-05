Palmanova celebra la poesia di Pierluigi Cappello. Il 24 e 25 maggio decima edizione di ‘Lector in Palma’

‘Lector in Palma’ compie dieci anni. Per celebrare questo importante traguardo, l’associazione di promozione sociale LiberMente, organizzatrice dell’evento che trasforma Palmanova per due giorni in una “fortezza” della lettura e della letteratura, ha deciso di omaggiare un grande autore contemporaneo e di ‘casa’. La decima edizione del reading letterario sarà infatti dedicata al poeta Pierluigi Cappello , autore che ha fortemente legato la sua produzione al paesaggio e alla cultura del Friuli, sua terra natale ( “E tu, terra mia, che mi hai dato il pane e il dolore, sei la sola donna che amo” – verso estratto da ‘Il Miele’ ).

Dopo gli omaggi a grandi intellettuali italiani come Italo Calvino nel 2023 e Pier Paolo Pasolini nel 2022, questo decennale sarà celebrato con le letture ad alta voce delle poesie e delle prose dello scrittore originario di Chiusaforte, scomparso nel 2017 a soli 50 anni.

Il 24 e il 25 maggio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Palmanova, ‘Lector in Palma’ offrirà momenti di approfondimento culturale in luoghi particolarmente suggestivi della città stellata.

“In questa decima edizione celebreremo la poetica di Cappello, voce autentica del Friuli, capace di fare della tragica esperienza personale un tema universale”, spiega la presidente di LiberMente, Daniela Galeazzi . “Attraverso parole lette e accompagnate dalla musica, il pubblico potrà apprezzare o riscoprire i suoi scritti, intrisi di atmosfere, ricordi e relazioni. Una produzione profonda, che si ispira alla specificità di un territorio spesso segnato da eventi storici e naturali, e abitato da persone scampate al ‘tiro’ della storia: persone umili, provate da una vita faticosa, ritratte con affetto e maestria”.

La è inserita tra gli eventi organizzati nell’ambito di ‘Aspettando… La Notte dei Lettori manifestazione’ e de ‘Il Maggio dei Libri’. Il programma ha ricevuto il sostegno del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e sarà realizzato anche grazie al supporto dell’Associazione Pierluigi Cappello, dell’Accademia Nuova Esperienza Teatrale, dell’Accademia Musicale Città di Palmanova e della Pro Palma.

Il programma:

Sabato 24 maggio, ore 17.00

Piazza Grande

STAFFETTA LETTERARIA

Lettura di poesie e brani tratti dagli scritti di Pierluigi Cappello

Percorso: Loggia della Gran Guardia, Casa Del Mondo (borgo Aquileia, n. 6/A), Cortile Auditorium San Marco, Loggia della Gran Guardia

Lettori: Chiara Donada, Paolo Fagiolo, Claudio Moretti, Nicoletta Oscuro

Sabato 24 maggio, ore 20.30

Auditorium San Marco

MANDATO A DIRE A PIERLUIGI

Spettacolo musicale di e con Cristina Mauro (canto) e Stefano Montello (chitarra e voce narrante)

Lettera:

Cristina Mauro: Mondimi me (da Amôrs)

Stefano Montello: Mandato a dire all’imperatore (dal libro omonimo)

Brani musicali: Ma jo che fin cumò (testo di Cappello, musica di Straulino), Rondeau (testo di Cappello, musica di Mauro), Letare (testo di Cappello, musica di Mauro), Toccare la luce (testo di Montello, musica di Mauro), Che cosa sia (testo di Montello, musica di Mauro).

Domenica 25 maggio, ore 11.00

Loggia della Gran Guardia

LA POESIA ITALIANA DEGLI ANNI DUEMILA: PIERLUIGI CAPPELLO E DINTORNI a cura di Sergio Luciano

Lettura di componimenti poetici di Pierluigi Cappello, Mariangela Gualtieri e Stefano Dal Bianco.

Happening poetico: lettura libera di poesie di autori degli anni Duemila.

Intermezzi musicali di Veronica Virginio.

Domenica 25 maggio, ore 18.00

Polveriera napoleonica di Contrada Garzoni

PIERLUIGI CAPPELLO UOMO E POETA

Tavola rotonda coordinata da Vincenzo Della Mea

Interventi di: Alberto Garlini, Mary Barbara Tolusso, Mario Turello