Palmanova: Efficientamento energetico al Polisportivo Bruseschi. Nuova illuminazione a led e impianto fotovoltaico

Completati i lavori di efficientamento energetico al Polisportivo Bruseschi di Palmanova. Un investimento di 170.000 euro da fondi regionali ha permesso la progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico per autoconsumo della dimensione di 8kW in grado di produrre circa 11.215 kWh all’anno, la sostituzione dell’illuminazione esterna a torre del campio di calcio con 24 proiettori LED da 153.300 lumen e la sostituzione dell’illuminazione interna della palestra con nuovi ed efficienti 26 proiettori LED da 15500 lumen. I nuovi proiettori sono predisposti per illuminare, anche separatamente, il campo di calcio e la pista di atletica.

L’effetto congiunto di tali interventi porterà a un risparmio stimato di 72.500 kWh all’anno al pari al 66% del consumo stimato e quindi di 18.000 euro annuali con una conseguente riduzione di CO2 in atmosfera di circa 47.000 Kg. Per il campo di calcio si passerà dagli attuali 56.000W di consumo energetico annuale a 36.000W con un risparmio annuo di 48.000Kw. Per la palestra di passa da 10.400W a 5.876W con un risparmio previsto di 24.680Kw sull’anno.

Oltre a questo intervento, è stato installato l’impianto di videosorveglianza su ingresso e tribune. L’accesso alla struttura sarà presto possibile solo tramite badge nominale, in modo da prevenire accessi non autorizzati e atti vandalici.

Si stanno conclundendo anche il radicale intervento sugli spogliatoi con rifacimento completo degli stessi, tra impianti, pavimentazione, serramenti e allestimenti. Sono già confermati finanziamenti per il rifacimento completo della pista d’atletica e per la posa di un manto erboso sintetico per il campo da calcio di sfogo. Lavori che, alla fine, porteranno ad un investimento sul Polisportivo Bruseschi di 3 milioni di euro tra risorse comunali e regionali.

Luca Piani, vicesindaco e assessore all’ambiente: “Sono investimenti che permetteranno al Comune importanti risparmi e che libereranno risorse in spesa corrente, così da poter investire in ulteriori iniziative per la popolazione. È infatti fondamentale che il Comune rafforzi la sua capacità di affrontare gli squilibri energetici provocati dalla geopolitica e dalle oscillazioni improvvise e devastanti dei prezzi dell’energia”.

E aggiunge l’assessore alle manutenzioni Mario Marangoni: “Era un intervento necessario e urgente. Lavoriamo per permettere agli atleti di praticare in una struttura ben illuminata e moderna, sprecando meno energia e quindi pesare meno sulle casse comunali”.

Conclude Thomas Trino, assessore allo sport: “Si completa un altro tassello a favore della riqualificazione del Polisportivo Bruseschi. Oltre agli spogliatoi in via di conclusione, stiamo lavorando per la nuova pista di atletica e sul nuovo manto d’erba sintetica per il campo da calcio”.