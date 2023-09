Palmanova, Festival “dialoghi”: da domani al 1 ottobre, eventi e ospiti a Palmanova

Sarà una quattro giorni intensa per il Festival internazionale e itinerante della Conoscenza “dialoghi”, organizzato da Culturaglobale. Da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre, al Teatro Gustavo Modena e in collaborazione con il Comune di Palmanova, si terrà il Gran Finale dell’edizione 2023.

Giovedì 28 settembre alle 18.00 è in programma Restare, tornare, arrivare: giovani nelle terre alte, tra opportunità, difficoltà, strategie e visioni, conferenza curata da Legacoop FVG, moderata dalla presidente Michela Vogrig, con la partecipazione di Andrea Membretti, professore di sociologia del territorio all’Università di Pavia; Agata Gridel, ricercatrice, progettista e imprenditrice in ambito montano; Stefania Marcoccio, presidente della Cooperativa Cramàrs; Ilaria Selenati, esperta in digital marketing e socia delle Rete Rifai-Rete Italiana Facilitatori delle Aree Interne; e Camilla Tucillo, fondatrice del Centro culturale Alexander Langer di Lusevera (UD).

Venerdì 29 settembre alle 18.00, l’autrice e giornalista Zita Dazzi intervistata da Annarella, Julia e Vittoria, studentesse del Polo Liceale di Gorizia, presenterà Gli anni di Luce. Dal rapimento Moro alla morte di Berlinguer.

Sabato 30 settembre alle 16.30 Teresa Vergalli, in collegamento streaming, parlerà del suo libro La vita Partigiana di Anuska, insieme alla docente Marta Verginella. Alle 17.30, si terrà la cerimonia di consegna del Premio alla Carriera alla giornalista Lucia Goracci al quale parteciperà la scrittrice Zita Dazzi. L’evento sarà omaggiato dalla lettura Vi presento Pablo Neruda (nel 50° anniversario della morte del Poeta), dell’attore Sebastiano Somma, accompagnato al violino dal M° Riccardo Renato Bonaccini.

Domenica 1° ottobre alle 16.30, Mario Tozzi, primo ricercatore CNR e divulgatore scientifico, insieme alla divulgatrice Sara Segantin, terrà l’incontro Perché il clima sta cambiando? Alle 18.00 andrà in scena Soil Music. L’ascolto della terra con il filosofo Telmo Pievani, Gian Luigi Carlone, musicista e membro fondatore della Banda Osiris; e Biagio Bagini, musicista e scrittore. Alle 21.00 l’attesissimo spettacolo scritto e narrato da Andrea Scanzi, con Gianluca Di Febo: E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato. Nelle quattro giornate, sarà attiva la raccolta fondi a favore della Fondazione Burlo Garofolo e il pubblico potrà donare il suo contributo, aiutando a implementare i servizi dell’Ospedale infantile triestino. Il Festival “dialoghi” è sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia Cultura e Turismo, Ilcam Spa, Le vigne di Zamò, Civibank Sparkasse Spa, Legacoop FVG, COOP Alleanza 3.0. Nell’ edizione 2023 sono state coinvolte 4 Nazioni e toccati 16 territori comunali.